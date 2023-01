Norderstedt. Sie begeisterten schon am 26. Juni 2020 das Norderstedter Publikum. Mitten in der Corona-Pandemie. Allein auf weiter großer Bühne in der TriBühne lieferte die deutsche Bluesband The Bluesanovas auf Einladung des Kulturvereins Blueswerk ein coronatrotziges Konzert ab, getrieben von nur einem Wunsch: Endlich wieder vor Publikum spielen!

Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die an schnöden Konferenztischen weit und breit verteilt im großen Zuschauerraum der TriBühne saßen, durften weder applaudieren noch laut rufen. Sie tröteten dafür mit Hupen und hielten Plakate hoch, auf denen beispielsweise „Hurra!“, „Yeah!!!“ und „Zugabe!“ stand. Der Kulturverein Blueswerk hatte diese Plakate verteilt, damit die Fans irgendwie ihre Freude am Konzert äußern konnten.

Norderstedt: The Bluesanovas spielen endlich im Kulturwerk

Nun aber kommen The Bluesanovas am Sonnabend, 14. Januar, noch einmal – und zwar dorthin, wo der Verein Blueswerk seine Live-Konzerte mittlerweile schon traditionell veranstaltet – ins Kulturwerk. Die Band, die im vergangenen Jahr sechs Konzerte für Eric Clapton eröffnen durfte, hat diesen Gig in der TriBühne ebenfalls nicht vergessen und freut sich, nun endlich im Norderstedter Kulturwerk am See zu spielen.

Die Blues-’n’-Boogie-Band aus Münster in Westfalen gründete sich 2015, gewann die German Blues Challenge 2019 in Eutin, durfte Deutschland bei der Internationalen Blues Challenge in Memphis,Tennessee, vertreten und kam prompt ins Finale.

Norderstedt: Wer dabei sein will, sollte sich schnell Karten besorgen

In der TriBühne spielte die Band eigene und andere Titel wie „Night Life“, „Skinny Honey“ und „Love Me“ bis zu „Live It Or Leave It“ und pflegte schwungvollen Boogie, subtilen Blues und den ganz harten Beat. Sänger Melvin Schulz begeisterte mit rauer Stimme, Gitarrist Filipe de la Torre und Bassist Nikolas Karolewizc zeigten, dass sie auch „Instrumente über Kopf“ spielen können, Schlagzeuger Philipp Dreier und Pianist Nico Dreier begeisterten mit Soli. Wer die Bluesanovas nun im Kulturwerk erleben will, sollte sich jetzt schnell Karten besorgen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.