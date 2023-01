Norderstedt. Die Volkshochschule Norderstedt startet mit über 350 Kursangeboten ins Frühjahr-Sommersemester 2023. Darunter Kurse, in denen man das Meditieren erlernen kann, oder erfährt, wie man sich sich mit Drums Alive, Hatha-Yoga und ähnlichen Bewegungsangeboten fit halten kann. Über 100 Sprachkurse sind im Angebot, aber auch solche, die neues Wissen vermitteln oder einem digitale Hacks und kreatives Handwerk näher bringen.

In der VHS-Lehrküche warten kulinarische Abenteuer. Ob Street-Grillküche aus Thailand, Sushi, Low-Carb-Gerichte oder die Küche der Karibik – im 3. Stock der Volkshochschule in Norderstedt-Mitte wird in den Abendstunden regelmäßig gekocht, gelacht und genossen.

Weiterbildung: Semesterstart – Die spannendsten Kurse der Volkshochschule

Scones with Strawberry Jam and Clotted Cream – bei der Tea Time der Volkshochschule wird gemeinsam gebacken und Englisch gesprochen.

Foto: Getty Images/iStockphoto

In den gemütlichen Räumlichkeiten gibt es seit kurzem auch Konversationskurse in unterschiedlichen Sprachen. Im Englisch-Kursus „Teatime – Bake your own Scones“ werden gemeinsam traditionelle Teatime-Sweets zubereitet und bei einer „Cup of tea“ gibt es im Anschluss Gelegenheit für eine Plauderstunde auf Englisch.

Am 24. Januar finden die Einstufungsberatungen für die Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch statt – kostenlos und unverbindlich, telefonisch oder per Zoom. Für alle anderen Sprachen vermittelt die VHS den Kontakt zu den Kursleiterinnen und Kursleitern für einen individuellen Termin.

Immer wieder sonntags: Original-Versionen von Filmen mit Untertiteln

„Rocket Man“ heißt der Film über die Karriere von Musiker Elton John. Die VHS und das Spectrum Kino Norderstedt zeigen den Streifen im Original mit Untertiteln.

Foto: Suzan Moore / dpa

Nach Corona-bedingter Pause könne auch endlich wieder die fremdsprachige Kino-Matinee angeboten werden. In Kooperation mit dem Spectrum KinoCenter werden sonntags, um 11.30 Uhr, ausgewählte Filme in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt.

„Rocketman“ macht am 19. Februar den Anfang – ein englischer Musikfilm von Dexter Fletcher, der den Weg des Künstlers Elton John vom elfjährigen, aufstrebenden Pianisten zum Weltstar nachzeichnet. Filme auf Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Finnisch und Dänisch folgen.

Hilfe, wenn man sein Smartphone nicht versteht

Neben Spaß, Inspiration und persönlicher wie beruflicher Weiterentwicklung bietet die VHS Informationen und Unterstützung für die Herausforderungen der Zeit. Smartphone-Kurse und Workshops zur Stressbewältigung versprechen eine schnelle Abhilfe bei akuten Problemen.

Eine kostenlose Online-Vortragsreihe in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein gibt Tipps und Hilfestellungen zu den Themen Klimawandel, Inflation und Energiekrise. Die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft erklärt“ bringt komplexe Sachverhalte wie die Umsetzung der Energiewende verständlich auf den Punkt.

Bei Rundgängen in Hamburg zum „Connaisseur“ werden

Wer Wissen lieber mit aktiven Unternehmungen verbindet, findet im neuen VHS-Programm wie gewohnt eine große Auswahl an Exkursionen und Stadtteilrundgängen: Bei Ausflügen in die Hamburger Speicherstadt, Spaziergängen durch Hamburgs Wallanlagen, ins Grindel- oder Schanzenviertel, nach Sasel und an die Elbe werden die Teilnehmer zu wahren Hamburg-Connaisseuren ausgebildet.

Beliebter Hundeprofi erklärt einem den vierbeinigen Freund

Aber auch speziellere Themen knöpft sich die VHS im neuen Semester vor: Was passiert zum Beispiel in einem pubertierenden Hundehirn? Und warum legt Fiete seinem Frauchen den Kopf auf den Schoß?

TV-Hundeexperte Marc Lindhorst – bekannt aus „Der Hundeprofi – Rütters Team“ (VOX) und „Die Welpen kommen“ (RTL)) – erklärt Tierfreunden in seinen beliebten Vorträgen die Verhaltensweisen der Vierbeiner und gibt zahlreiche Profi-Tipps für ein harmonisches Zusammenleben (8. März/12. April/31. Mai).

Kreativ: Töpfern lernen ist gut für die Seele

Kreativ werden mit Ton: Bei der VHS kann man auch das Töpfern erlernen.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-tmn

Im Programmbereich Kultur steht das kreative Handwerk im Mittelpunkt – es ist bekanntermaßen gut für die Seele. Ob Kurse in Fotografie, Zeichnen, Töpfern, Aquarellmalen und Kalligraphie oder regelmäßige Angebote, um unter Handarbeitsfans zu häkeln, klöppeln, nähen oder zu stricken – das Kurs-Portfolio umfasst viele Klassiker, aber auch Modernes wie Handlettering oder Scrapbooking.

Junge Künstlerinnen und Künstler können in der „Jungen VHS“ Mosaikarbeiten lernen, zusammen mit (Groß-) Eltern Osterschmuck basteln oder bei „Du und die Kunst“ den großen Materialschrank plündern und sich in den unterschiedlichsten Darstellungsformen ausprobieren.

Weiterbildung: Schüler können in vielen Fächern Wissen verbessern

Für Kinder, die in den Ferien Schulstoff nacharbeiten möchten, findet ein Mathecamp statt, ein Spanischkurs lässt Schüler in die spanische Sprache eintauchen und wer im Chemie- oder Physikunterricht auftrumpfen möchte, für den hat die junge Sparte der VHS spannende Experimente in Petto.

Alle Kursangebote werden in den über ganz Norderstedt verteilten Standorten oder in Form von Exkursionen angeboten. Online-Kurse ergänzen das umfangreiche Weiterbildungsangebot. Das neue Programm ist ab Freitag, 13. Januar, 13 Uhr, unter www.vhs-norderstedt.de buchbar, schriftlich, per Post oder Email (info@vhs-norderstedt.de). Die Kurse starten im Februar. Wer möchte, kann sich auch direkt am Telefon beraten lassen unter 040/ 535 95 – 900/- 901/-903/-905 oder – nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung – persönlich im VHS-Center.