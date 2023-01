Wetter Norderstedt: Ausflugswetter am Wochenende? Eher nicht...

Es kommen Tiefausläufer vom Nordatlantik. Was das für uns bedeutet, erklärt Anne Wiese vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Norderstedt. Die Temperaturen sind eher mild, die Woche neigt sich dem Ende zu. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung, eignet es sich für Ausflüge? Oder sollte man sich lieber schon mal ein paar gemütliche Tage drinnen einstellen? Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

„Die Temperaturen bleiben weiterhin mild. Aber es kommen Tiefausläufer vom Nordatlantik, die überqueren uns am Wochenende“, sagt die Expertin. Und das bedeutet: Die kommenden Tage werden bedeckt, regnerisch und bisweilen auch stürmisch.

Am morgigen Freitag wird es wohl vormittags trocken bleiben – noch. Aber dann wird der Tag regnerisch, und bleibt es auch bis zum Abend, so Anne Wiese. Das Thermometer steigt auf bis zu 9 Grad. Schon in der Nacht zu Freitag zieht Wind auf, der sich dann auch tagsüber bemerkbar macht, in Böen mit bis zu 7 Windstärken.

Ähnlich das Bild am Sonnabend: Morgens bleibt es erstmal trocken, dann kommt der Regen. Außerdem wird es windig, besonders am Nachmittag. Die Temperaturen liegen, wie am Freitag, um 9 Grad.

Wetter Norderstedt: Schwere Sturmböen an den Küsten

Nicht viel besser der Sonntag: Bei Temperaturen um 8 Grad wird es, nach einem halbwegs trockenen Morgen, regnerisch und windig. Wer trotzdem einen Ausflug an die Nord- oder Ostsee plant, muss sich sogar auf „schwere Sturmböen“ einstellen, besonders am Sonntag, so Anne Wiese.

Alles in allem also eher ein Wochenende für Spielenachmittage und gemütliche Film- oder Kochabende zu Hause. Und: Wer joggen gehen möchte, läuft am besten gleich nach dem Frühstück los...