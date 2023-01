Kreis Segeberg. Hände schütteln, klönen, anstoßen, dazu eine Mischung von Gesprächsthemen aus Politik und Gesellschaft: Zum Jahresanfang 2023 wird es überall in der Region, von Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt bis Tangstedt, im Verlaufe der nächsten Wochen wieder Neujahrsempfänge geben, und zwar nach der Corona-Pause in weitestgehend klassischer Form. Eine Übersicht:

Den Auftakt macht am Sonntag, 8. Januar, die SPD in Norderstedt. Um 11 Uhr eröffnet die Ortsvorsitzende Katrin Fedrowitz im Podium (Ochsenzoller Straße 116) das Jahr. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder wird eine Grußadresse halten – und Gastrednerin ist Sandra Redmann, die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion.

Kreis Segeberg: Neujahrsempfänge – Wo überall im Januar angestoßen wird

Am gleichen Tag laden in Bad Bramstedt Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt und Bürgermeisterin Verena Jeske zum Neujahrsempfang ins Kurhaustheater an der Oskar-Alexander-Straße ein. Die Klezmer-Band „Vagabund“ sorgt für musikalische Unterhaltung, außerdem tritt Musical-Darstellerin und Theater-Chefin Simone Voicu-Pohl auf.

Vor dem traditionellen Sektempfang steht außerdem ein Jahresrückblick und Ausblick gemeinsam mit den politischen Akteuren im Talk-Show-Format auf dem Programm. „Bringen Sie gern Ihre Begleitung mit und verbringen Sie gemeinsam mit uns ein paar schöne Stunden, um eine neue, spannende Zeit positiv zu beginnen“, schreiben Mißfeldt und Jeske. Der Einlass beginnt um 10.30 Uhr.

Norderstedt: Bürgermedaille und Ansprache der Oberbürgermeisterin

In Norderstedt nutzt die Stadt die nach dem Wasserschaden zumindest teilweise wieder funktionsfähige „TriBühne“ für ihren Neujahrsempfang am Sonntag, 15. Januar. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Beginn dann um 11.30 Uhr. Die scheidende Stadtpräsidentin Kathrin Oehme – die nach der Kommunalwahl ihr Amt nach 15 Jahren abgeben wird – wird dann unter anderem die Bürgermedaille verleihen. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder hält eine Neujahrsansprache und wird die Besucherinnen und Besucher auf das Jahr 2023 in der Stadt einstimmen. Anschließend gibt es ein lockeres Beisammensein.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parallel lädt auch die Nachbargemeinde Henstedt-Ulzburg ein. Hier beginnt der Neujahrsempfang im Bürgerhaus um 11 Uhr. Ein musikalisches Rahmenprogramm ist eingeplant, auch ein Besuch der Sternensinger. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Bürgervorsteher Henry Danielski werden ihrerseits Reden halten, und auch der Freundeskreis Wierzchowo, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, soll sich mit seinem Vorsitzenden Waldemar Bianga vorstellen dürfen.

Norderstedt: Die CDU lädt zur Kinovorstellung ins Spectrum

In Tangstedt gibt es einen Neujahrsempfang der SPD, bei dem traditionell auch die anderen Parteien gerne vorbeischauen. Dieser findet am 15. Januar, 15 Uhr, im Rathaus statt. Johannes Kahlke, Ortschef der Sozialdemokraten, wird Grußworte halten. Gastredner ist Andreas Breitner – der frühere SPD-Innenminister Schleswig-Holsteins ist heute Verbandsdirektor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Die Musikerin Nikola Frehsee begleitet den Nachmittag.

Zwei Wochen später, am Sonntag, 29. Januar, ist dann die CDU Norderstedt Gastgeber. Erstmals findet deren Neujahrsempfang im Spectrum-Kino statt – eine außergewöhnliche Location. Beginn ist um 10.30 Uhr – zur Auflockerung wird der Film „Feuerzangenbowle“ gezeigt, und das Getränk auch ausgeschenkt. Zur Stärkung gibt es Berliner. Um eine Anmeldung unter christian.mann@cdu-norderstedt.de, 0174/39 82 221 wird gebeten.