Neujahrsempfang: Kaltenkirchen startet mit viel Musik in das Jahr

Nach dem offiziellen Teil findet an vielen Orten in der Stadt ein Festival statt. Das sind die Künstler und das Rahmenprogramm.

Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener treffen sich am 8. Januar zum Neujahrsempfang im Ratssaal des Rathauses. Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe und Bürgermeister Hanno Krause werden die Gäste begrüßen. Ab 11 Uhr geht es los.

An diesem Vormittag wird die Stadt Bürgerinnen und Bürger auszeichnen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich um Kaltenkirchen verdient gemacht haben. Für die musikalische Begleitung konnten die „Evergreenas“ gewonnen werden. Nach dem Empfang beginnt an mehreren Orten in der Stadt das Neujahrsmusikfestival AufTakt.

Kaltenkirchen: Der „AufTakt“ – die Stadt startet mit viel Musik in das Jahr

In Kaltenkirchen gehört es inzwischen zur Tradition, nach dem Neujahrsempfang im Rathaus in den Ort zu gehen und kostenlos Live-Musik zu hören. Bereits zum neunten Mal stehen zum Beginn des Jahres die Konzerte unter dem Motto AufTakt auf dem Programm. In diesem Jahr wird an sechs unterschiedlichen Orten musiziert.

„Die Idee, nicht nur zum Neujahrsempfang im Rathaus, sondern auch danach an unterschiedlichen Standorten in der Stadt über den gesamten Tag Musik und Konzerte anzubieten, hat sich inzwischen fest etabliert“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. „Es konnten wieder viele Künstlerinnen und Künstler engagiert werden, die zu einem schwungvollen AufTakt am Sonntag beitragen.“

Ricarda Kreutz: Sie studiert mit Hauptfach Harfe, tritt im Mehrgenerationenhaus auf.

Foto: Stadt Kaltenkirchen

Bei XXXLutz Dodenhof werden zwischen 12 und 17 Uhr „The Speedos“ mehrmals auftreten. „Andrea & Santa“ stehen von 13 bis 15 Uhr auf einer Bühne am Grünen Markt (Parkplatz). Sie musizieren mal als Solisten, mal gemeinsam mit der sechsköpfigen Breitenstein-Country-Band.

Kaltenkirchen: Am Grünen Markt gibt’s Punsch, Flammkuchen und Wikingerschach

Zum Programm auf dem Grünen Markt gehören ab 13 Uhr außerdem Popcorn, Glühwein, Kinderpunsch, Flammkuchen und Wikingerschach auf der Boulebahn, Außerdem werden von 13 bis 17 Uhr kostenfreie Kutschfahrten durch die Innenstadt angeboten.

Die von früheren AufTakt-Veranstaltungen bekannten „Jooly Jazz Fools“ aus Bad Bramstedt präsentieren von 15 bis 16 Uhr ihr Repertoire aus Jazz, Dixie und Swing in der Stadtbücherei. Weiter geht es um 16 Uhr im gegenüberliegenden Mehrgenerationenhaus mit dem Auftritt von Ricarda Kreutz. Sie studiert seit 2020 mit Hauptfach Harfe und ist bereits mit mehreren Landesjugendorchestern aufgetreten.

In der Michaeliskirche endet AufTakt um 18 Uhr mit dem Auftritt des Chors’ 82.