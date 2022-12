Zeugen gesucht: Falscher Handwerker stiehlt Portemonnaie mit 350 Euro

Kreis Segeberg. Ein Trickdieb hat bei einem älteren Ehepaar in Trappenkamp ein Portemonnaie mit 350 Euro erbeutet. Der Täter hatte sich als Monteur ausgegeben und war mit dieser Masche ins Haus gelangt.

Der Unbekannte habe am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Haustür des Ehepaares am Tannenweg geklingelt und behauptete, dass es in der Nähe ein Wasserrohr gebrochen sei, berichtete die Polizei. Daher müsse er im Haus das Wasser abstellen, habe der Mann gesagt.

Der flüchtige Mann ist ungefähr 1,70 Meter groß und kräftig

„Kurz darauf verließ er das Haus wieder, angeblich um Werkzeug zu holen, und kehrte nicht zurück“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Daraufhin stellten die Eheleute das Fehlen einer Geldbörse samt 350 Euro Bargeld fest.“ Das Paar rief die Polizei.

Der falsche Monteur ist etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Er wurde als Westeuropäer beschrieben und sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet um Hinweise zum Täter und zu einem möglicherweise genutzten Fahrzeug unter 04551/8840.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.