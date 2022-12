Wetter Norderstedt So ungewöhnlich wird das Wetter zu Silvester

Norderstedt. Nach verregneten Weihnachten steuern wir nun auf den Jahreswechsel zu. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung? Sollte man in der Silvesternacht Gummistiefel anziehen und einen Regenschirm dabeihaben? Wird die ganz dicke Winterjacke gebraucht? Karsten Kürbis, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, hat Antworten auf diese Fragen.

„In den nächsten Tagen überqueren atlantische Tiefausläufer Norddeutschland“, sagt der Experte. Der morgige Freitag werde dabei ein „Übergangstag“. Und das bedeutet: „Es wird ein trockener Tag mit wechselnder Bewölkung. Ab und zu schaut die Sonne heraus, die Temperaturen steigen auf acht, neun Grad.“

Dann machen sich die Tiefausläufer bemerkbar. In der Nacht zu Sonnabend könne es Regen geben. Der prägt dann leider auch den letzten Tag des Jahres.

„Der 31. Dezember wird wohl ein eher verregneter Tag mit sehr vielen Wolken“, sagt Karsten Kürbis. Zudem gebe es einen „kräftigen Südwestwind“, in Böen könne der Windstärke 8 erreichen. „Wer Raketen startet, sollte aufpassen, wo sie hinfliegen“, sagt Karsten Kürbis.

Sehr milde Temperaturen: Bis zu 15 Grad am Sonnabend

Regen und Wind werden sich bis in die Nacht hinein ziehen. Aber es wird ungewöhnlich warm. „Tagsüber bekommen wir Temperaturen von 14, 15 Grad. Um Mitternacht rechnen wir immer noch mit 12 Grad“, so der Wetterexperte.

Am Neujahrstag bleibt das Wetter ähnlich. „Es gibt viele Wolken und zeitweise Regen“, sagt Karsten Kürbis. Die Sonne werde „eher selten“ herausschauen. Immerhin sind die Temperaturen mit etwa 13 Grad immer noch sehr mild.