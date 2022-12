Normalerweise ist der Wertstoffhof an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen den Jahren gut besucht. Nun muss die Einrichtung geschlossen bleiben.

Norderstedt. Ein hoher Krankenstand plagt in diesen Tagen das Betriebsamt der Stadt Norderstedt. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Dienstleistungen. Der Wertstoffhof an der Friedrich-Ebert-Straße muss deswegen geschlossen werden – „bis auf Weiteres“, teilt die Verwaltung mit. Ein Aushang am Eingangstor informiert über die Maßnahme.

Aktuell geht die Stadt davon, dass der Betrieb am Dienstag, 2. Januar, wieder aufgenommen werden kann. „Alle Norderstedterinnen und Norderstedter werden gebeten, den Wertstoffhof nicht anzufahren und alle Anlieferungen auf das neue Jahr zu verschieben.“

Norderstedt: Krankheitswelle – Stadt schließt ihren Wertstoffhof

Und damit nicht genug: Auch die Müllentsorgung ist eingeschränkt, auch hier wegen vieler Ausfälle durch Atemwegserkrankungen. „Derzeit werden von den nicht erkrankten Mitarbeitenden Extra-Touren gefahren, um die Abfallentsorgung im Stadtgebiet wie gewohnt zu gewährleisten“, so die Stadt. Dennoch könne es zu Verzögerungen kommen.

Selbst die Aufräumarbeiten nach dem Jahreswechsel sind betroffen. Hier appelliert das Betriebsamt: Die Reste von Feuerwerk und Knallkörpern mögen bitte eigenständig entsorgt werden. Sobald die Beeinträchtigungen ein Ende haben, wird die Stadt hierüber informieren.