Norderstedt. Bis in das neue Jahr hinein haben die vor ein paar Monaten eingeführten Parkgebühren in den städtischen Tiefgaragen und der Park+Ride-Anlage in Norderstedt-Mitte sowie am AKN-Bahnhof Quickborner Straße kurzzeitig Pause. Nach Weihnachten haben Pendler beispielsweise unter dem Rathausmarkt mit schweren Platten abgeriegelte Automaten vorgefunden. Ein Ticket zu lösen, war nicht möglich.

Norderstedt: „Silvesterschutz“ – keine Parkgebühren bis ins neue Jahr

Die Erklärung liefert die Stadt per Aushang: Bis zum 2. Januar seien die Automaten „außer Betrieb“. Der Grund: „Silvesterschutz.“ Sprich: Damit niemand auf eine dumme Idee kommt, hier Böller hineinzustecken.

Dies sei bei der Wahl von Wochen- oder Monatstickets zu beachten, heißt es. „Irrtümlich gelöste Parktickets werden von der Stadt Norderstedt nicht erstattet.“