Herzenswünsche: Alvesloher Lions-Damen als Weihnachtsengel unterwegs

Alveslohe/Kaltenkirchen. Bereits zum dritten Mal hatten die Damen des ersten deutschen weiblichen Lions Club aus der Gemeinde Alveslohe zum virtuellen Nikolauslauf aufgerufen, um bedürftigen Kindern ihre Herzenswünsche zu erfüllen. „Mit Startgeldern, Spenden und Laufpaten sind 3500 Euro zusammengekommen“, freut sich Lions-Organisatorin Claudia Erdmann.

Insgesamt 62 Läuferinnen und Läufer waren zwischen dem 1. und 7. Dezember auf eine jeweils selbstgewählte Strecke gegangen, darunter befanden sich auch zehn Senioren aus dem Begegnungszen­trum „Mittendrin“ in der Stadt Kaltenkirchen, die mit ihren Rollatoren unterwegs waren.

Herzenswünsche: Kinder können sich über Lego-Sets, Puppen, Bücher und mehr freuen

Der Erlös wurde nun in Form von liebevoll verpackten Geschenken der Lebenshilfe übergeben. Die Institution betreibt in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg jeweils zwei Kindertagesstätten sowie die Frühförderung, kümmert sich um Jungen und Mädchen mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen sowie auch um sozialschwache Familien, deren Geldbeutel kaum Geschenke zulassen.

61 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwei und 18 Jahren hatten ihre Wünsche im Wert von maximal 30 Euro an einen virtuellen Lions-Weihnachtsbaum gehängt und dürfen sich am Heiligabend über Lego- und Playmobil-Sets, Puppen, Lernbücher, Mikroskope und Plüsch-Einhörner freuen.

Herzenswünsche: Tafel verteilte 250 Weihnachtsmänner der Lions-Damen

„Auch in diesem Jahr musste ich schlucken, wenn auf dem Wunschzettel nur ein paar Winterstiefel oder eine warme Jacke standen, zu denen wir auch etwas zum Spielen gelegt haben“, berichtet Claudia Erdmann. Als „Wichtel“ war sie tagelang unterwegs, um die Präsente einzukaufen, vor allem beim Spielzeuggeschäft Jumida in Henstedt-Ulzburg, Dodenhof und Famila in Kaltenkirchen, die Rabatte gewährten.

Zudem ließen die Lions-Damen in der Nikolauswoche 250 Schoko-Weihnachtsmänner über die Tafel Kaltenkirchen verteilen, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Der nächste Benefizlauf der Lions findet am 18. Juni statt

Das Augenmerk der engagierten „Löwinnen“ galt in diesem Jahr den Tafeln, „ohne die es noch viel mehr soziales Leid geben würde und die unbedingt Unterstützung für ihre wertvolle Arbeit benötigen“, betont Erdmann.

So kamen alle Einnahmen, die am 12. Juni beim 5. Benefizlauf des Lions Club Alveslohe im Kaltenkirchener Marschwegstadion von 99 Startern erlaufen wurden, zwei Einrichtungen zugute. 6000 Euro erhielt die Tafel in Kaltenkirchen, 3000 Euro die in Henstedt-Ulzburg. Auch hier arbeiteten die Lions-Mitglieder Wunschzettel ab – von A wie Aufschnitt bis Z wie Zucker.

Herzenswunsch: Viele Einzelhändler und Supermärkte unterstützten die Aktion

Die Artikel wurden in verschiedenen Aktionen bei Einzelhändlern und Supermärkten in der Region gekauft, die den Service-Club regelmäßig unterstützen. „Für den Transport der Waren sorgte das Autohaus Lüdemann und Zankel, das uns einen Wagen samt Fahrer zur Verfügung stellte“, berichtet Claudia Erdmann, die die erfolgreichen Lauf-Events organisiert.

Im kommenden Jahr findet der Benefizlauf am 18. Juni statt – den Termin sollten sich alle Hobbyläufer schon einmal in den Kalender eintragen.