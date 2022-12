Wetter Norderstedt: Weihnachten - Statt weißem Winterzauber gibt es Regen

Norderstedt. Weiße Weihnachten – das wünscht sich eigentlich jeder. Doch „Leise rieselt der Schnee“ oder auch „Es schneit“ brauchen wir diesmal nicht zu singen. Denn Schneeflocken werden keine vom Himmel rieseln und allzu kalt soll es auch nicht werden. Die Meteorologin Anne Wiese vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kennt das Wetter für Norderstedt.

„Über die Feiertage wird das Wetter milder und noch regnerischer“, sagt die Meteorologin. Es soll noch mehr regnen als in den vergangenen Tagen. „Es kommen immer wieder Ausläufer eines Tiefs, das sich über dem Atlantik befindet“, so Wiese.

Wetter Norderstedt: Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik schickt Regen

Genau so ein Ausläufer bringt am Freitag Regen mit sich. Immer wieder soll es Niederschlag geben, der erst zum Nachmittag hin weniger wird. Wenn die Regenwolken südlich ziehen, kann es am Freitag noch am freundlichsten werden. „Vormittags ist es noch ein bisschen aufgelockert“, sagt Wiese.

In der Nacht zu Sonnabend sinken die Temperaturen noch einmal auf knapp null Grad, die niedrigsten Werte der nächsten Tage. In der zweiten Nachthälfte erreicht Norderstedt dann der nächste Tiefausläufer. Am Nachmittag wird der Regen dann wieder weniger, aber es bleibt bewölkt.

Norderstedt: Wird das Wetter nach Weihnachten besser werden?

„In der Nacht zu Sonntag wird es Nieselregen geben, bei ungefähr zwei bis drei Grad“, so die Wetterexpertin. Tagsüber komme dann immer wieder Niederschlag eines Randtiefs vom Himmel. Die restliche Zeit über bleibt es überwiegend bedeckt.

Auch am zweiten Weihnachtstag und am nächsten Dienstag soll es immer wieder regnen. Dazwischen ist es stark bewölkt. Besserung sei in der kommenden Woche erstmal auch nicht in Sicht. Tagsüber bleibt es zudem mild. Freitag, Heiligabend, Sonntag und Dienstag erreichen die Temperaturen sechs Grad und am ersten Weihnachtstag werden sogar milde neun Grad erwartet.