Norderstedt: „Grünes Herz“ – Stadtpark gewinnt internationalen Preis

Norderstedts beliebtes Ausflugsziel erhält als erster Park in Schleswig-Holstein den „Green Flag Award“. Was ihn so besonders macht.

Norderstedt. Rund um den See im Norderstedter Stadtpark laden grüne Rasenflächen zum Picknicken und Fußballspielen ein. Im Sommer können sich Parkbesucherinnen und -besucher im Strandbad abkühlen, im Winter einen gemütlichen Spaziergang vorbei an Wäldern und Wiesen machen und sich anschließend im „Spotz Seeterrassen“ mit süßen und herzhaften Snacks stärken. Action und Abenteuer bieten die Wasserskianlage und der Hochseilgarten. Für Kinder gibt es Spielplätze und sogar einen kleinen Bauernhof. Das ganze Jahr über beleben zahlreiche Veranstaltungen wie Festivals und Märkte den Park.

Der Stadtpark hat seinen Ursprung in der Landesgartenschau, die Norderstedt im Jahr 2011 ausrichtete. Inzwischen ist er mit all seiner Vielfalt nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel in der Metropolregion Hamburg, sondern auch zum Herzstück von Norderstedt herangewachsen. Als erster Park in Schleswig-Holstein wurde er nun mit dem „Green Flag Award“ ausgezeichnet.

Norderstedt: „Grünes Herz der Stadt“ – Stadtpark gewinnt besonderen Award

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit der Grünen Flagge, die den hohen Qualitätsanspruch an unseren Park bestätigt. Die externe Bewertung, ein neuer Blick von außen, bestätigt, dass unser Team auf dem richtigen Weg ist und der Stadtpark Norderstedt den Bürgerinnen und Bürgern ein ,grünes Herz‘ für die gesamte Stadt bietet“, sagt Stadtpark-Chef Kai Jörg Evers.

Der Stadtpark Norderstedt hat den „Green Flag Award“ gewonnen.

Er ist von Anfang an dabei. Seit der damalige Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote ihn in sein Büro zitierte und für die Landesgartenschau begeisterte. Damals war Evers noch Pressesprecher der Stadt Norderstedt. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man das Projekt vom ersten Federstrich bis jetzt begleitet hat“, sagt der Geschäftsführer der Stadtpark Norderstedt GmbH.

Stadtpark Norderstedt: „Green Flag Award“ wird in 17 Ländern vergeben

Mit einer 80-seitigen Bewerbung haben sich Evers und sein Team um den „Green Flag Award“ beworben. Die internationale Auszeichnung für gut verwaltete Grünflächen wird bereits seit 25 Jahren vergeben und stammt ursprünglich aus England. Sie ist das Pendant zur „Blauen Flagge“, die an Strände und Gewässer verliehen wird. Der „Green Flag Award“ wird inzwischen in 17 Ländern auf der ganzen Welt vergeben.

Das ParkFunkeln im Stadtpark ist jedes Jahr wieder eine besondere Attraktion.

Acht Schlüsselkriterien werden von einer Fachjury bewertet. Sie lauten: „Ein einladender Ort“, „Gesund, sicher und geschützt“, „Gepflegt und sauber“, „Umweltmanagement“, „Biologische Vielfalt, Landschaft und Kulturerbe“, „Einbindung der Gemeinschaft“, „Marketing und Kommunikation“ und „Management“. „Beim Besuch der Jury haben wir eine Engländerin und einen Schweden einen halben Tag lang durch den Park geführt“, berichtet Evers. Daraufhin fiel die Entscheidung, Norderstedts Stadtpark mit einer Auszeichnung zu würdigen.

Norderstedter zeigen Touristen stolz ihren Stadtpark

Was den Stadtpark aus Kai Jörg Evers Sicht so besonders macht? „Es gibt für jede Zielgruppe ein Angebot. Sowohl für den Pflanzenliebhaber als auch für die Familie mit Kindern. Sie können beide den Stadtpark genießen. Das ist, was einen klassischen Volkspark ausmacht.“ Hinzu kommt: Mit dem Stadtpark könnten sich die Menschen in Norderstedt identifizieren, das sei enorm wichtig für sie, so Evers. „Früher sind die Norderstedter mit ihrem Besuch nach Hamburg gefahren. Heute zeigen sie ihnen den Stadtpark. Darauf sind sie stolz“, meint der Park-Chef.

Auf dem Stadtparksee können Besucherinnen und Besucher Wasserski und Wakeboard fahren.

In den vergangenen zwölf Monaten haben mehr als 2400 Standorte den „Green Flag Award“ erhalten, davon allein 1800 im Vereinigten Königreich. In diesem Jahr konnten 132 Gewinner aus europäischen Ländern bekannt gegeben werden. Geehrt mit der jährlichen Zertifikation wurden Parks und Grünflächen in Belgien, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden und Deutschland.

Bis vor wenigen Jahren wurde der Award an Parks, die Eintritt verlangten, vergeben – heute erhalten ihn nur kostenfreie Grünstätten. Der Stadtpark Norderstedt mit seinen 75 Hektar großen Wasser-, Wald- und Wiesenflächen ist der dritte Park in Deutschland, der unter diesen Voraussetzungen ausgezeichnet wurde.

Stadtpark Norderstedt: Nächstes Jahr müssen Reparaturen vorgenommen werden

Die Jury sei laut Stadtpark Norderstedt GmbH besonders begeistert von der Vielfalt der Angebote und dem guten Miteinander der Partner im Park gewesen. Auch konnte in den Bereichen Parkpflege, Sauberkeit, Qualität, Biodiversität, Kommunikation und Sicherheit gepunktet werden.

Mehr als zehn Jahre nach der Landesgartenschau fällt dennoch die ein oder andere Reparaturarbeit an. So soll im kommenden Jahr der Waldspielplatz abgerissen und neu gebaut werden. „Wir möchten ein inklusiveres Spielen ermöglichen und die Geräte barrierefreier gestalten“, sagt Evers.