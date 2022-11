Norderstedt. Für manche fühlt sich die Vorweihnachtszeit erst richtig festlich an, wenn man im lockeren Tempo in der Nikolauskutte und mit der roten Zipfelmütze auf dem Kopf im Dunklen durch den Norderstedter Stadtpark läuft und zwischendurch noch die eine oder andere genussvolle Verpflegungspause einlegt.

Deswegen hat die Rattenscharf-Eventagentur von Dagmar Buschbeck sich ja auch irgendwann das nikolausige Lauf-Spektakel der „Zipfelmützen-Nacht“ ausgedacht. Die Anmeldung für den diesjährigen Lauf am 9. Dezember ist jetzt wieder möglich.

Weihnachtsmarkt Norderstedt: 500 Zipfelmützen-Jogger laufen 14 Glühweinstände ab

Über 500 Läufer, Walker und Spaziergänger werden zur weihnachtlichen Genussrunde im Stadtpark Norderstedt erwartet. Egal ob jung oder alt. Es geht rund um den See im Stadtpark Norderstedt, aber auch durch den Feld- und Waldpark des Stadtparks auf einer knapp fünf Kilometer langen Strecke, immer wieder unterteilt mit Stationen des vorweihnachtlichen Genusses.

Dort warten Glühwein, Punch, Kekse & Co., dazu weihnachtliche Musik und die eine oder andere Überraschung auf die Zipfelmützenträgerinnen und -träger. Diese können selbst entscheiden, ob sie von Station zu Station laufen, walken oder entspannt spazieren gehen.

14 Stände werden von Vereinen, Firmen und Organisationen betrieben

Die 14 Stationen des Laufes werden von verschiedenen Partner betrieben, etwa von den Vereinen SV Friedrichsgabe, TuRa Harksheide und dem 1. SC Norderstedt, aber auch vom Hamburg Airport, dem Herold-Center oder der Stadtpark-Gastronomie Spotz. Die Laufwege sind übrigens rund um den See von Lampen beleuchtet, ebenso in Wald- und Feldpark. Im Arboretum erwartet die Läufer eine Lichtinstallation.

„Die rote Kopfbedeckung ist ein Muss, aber keine Sorge, sie ist im Teilnahmebeitrag enthalten“, sagt Dagmar Buschbeck, die den Lauf in Zusammenarbeit mit dem Stadtpark Norderstedt organisiert. Für die Anmeldung stünden zwei Optionen zur Verfügung. Man könne sich in „Zippel‘s Läuferwelt“ an der Ulzburger Straße 375 in Norderstedt anmelden. Dort erhalten die Teilnehmenden direkt ihre Startnummer und die obligatorische Zipfelmütze.

Weihnachtsmarkt Norderstedt: Zipfelmützen gibt’s zum Start gratis

Doch man sich kann auch Online unter www.norderstedt-weihnachten.de einen Startplatz sichern. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt dann am 9. Dezember im Stadtpark ab 16.30 Uhr an der Waldbühne. Ab 18.30 Uhr wird im Abstand von 5 bis 10 Minuten gestartet. Siegerehrung und Prämierung des besten Weihnachtskostüms ist nach dem Lauf gegen etwa 21 Uhr geplant.