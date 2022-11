Wie es das Umweltbildungsprogramm der Stadtpark GmbH aus Norderstedt auf die internationale Bühne in Ägypten schaffte.

Gemeinsam in der Natur Dinge entdecken und erleben: Die „Klasse! Im Grünen“, das Umweltbildungsprogramm der Stadtpark GmbH Norderstedt.

Norderstedt. Die „Klasse! Im Grünen“, das Umweltbildungsprogramm der Stadtpark Norderstedt GmbH, hat es jetzt bis zur UN-Klimaschutzkonferenz COP 27 in Sharm el Sheikh, Ägypten, geschafft. Dort wurden am Mittwoch die Nominierten für den ersten German SDG Award bekannt gegeben worden. Und die „Klasse! Im Grünen“ ist unter den Nominierten in der Kategorie Jugend und Bildung.

Bekannt gegeben wurde die Nominierten von Ex-Bundesminister Gerd Müller, heute Generaldirektor bei den Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, dem Juryvorsitzenden Ashok Sridharan und den Vorständen des Senats der Wirtschaft, Norbert Streveld und Christoph Brüssel.

Stadtpark Norderstedt: Klimakonferenz: „Klasse! Im Grünen“ für Preis nominiert

Der Senat der Wirtschaft setzt sich für die ökologisch, soziale Marktwirtschaft ein und lobt den SDG Award 2022 erstmalig aus. Der Preis soll die Sustainable Development Goals (SDG), die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für eine soziale, ökologische und wirtschaftlich, nachhaltige Entwicklung bekannter machen. Der Preis soll Pioniere ehren, die einen vorbildlichen Teil zur Erfüllung des Zielsystems beitragen.

Ausgezeichnet werden Unternehmen, Städte, Gemeinden oder Landkreise, Medien und Jugend- und Bildungsprojekte. Die Verleihung des Preises erfolgt am 10. Dezember in München, im Beisein von Gerd Müller.

Stadtpark Norderstedt: Eigenverantwortlicher Umgang mit der Zukunft

Die „Klasse! Im Grünen“, urteilt die Jury, biete Inspiration und Motivation für junge Menschen vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. Das Angebot betrachte sowohl die Biodiversität als auch die Rolle der jeweiligen Ressource im regionalen aber auch globalen Maßstab.

Kulturelle Aspekte und der Anreiz „Gestalter der eigenen Zukunft“ zu sein, mache das Angebot zu einem umfassenden und inklusiven Projekt, mit dem Schülerinnen und Schüler spielerisch und experimentell zu eigenverantwortlichem Umgang mit sich und der eigenen Zukunft gebildet werden.