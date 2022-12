Weihnachtsgeschenke: Was Karl Lagerfeld und Uwe Seeler gemein haben

Beide lebten im Kreis Segeberg – nachzulesen in spannenden Büchern. Diese und weitere Tipps für Weihnachtsgeschenke.

Die Bestsellerautorin Heike Koschyk alias Sophie Bonnet hat den zweiten Band ihrer Familiensaga über die Familie Karl Lagerfelds veröffentlicht. In „Das Glück unserer Zeit – Das Vermächtnis der Familie Lagerfeld“ geht es auch um die Jugend des Modemachers in Bad Bramstedt.

Norderstedt. Keine Idee für Weihnachtsgeschenke? Bücher gehen immer, besonders Bücher mit Lokal-Kolorit. Dazu gehört beispielsweise Modemacher Karl Lagerfeld, schließlich wuchs er in Bad Bramstedt auf. Heike Koschyk schrieb „Das Glück unserer Zeit – Das Vermächtnis der Familie Lagerfeld“ auf Basis des Familienarchivs der Lagerfelds auf. (Verlag Goldmann, 496 Seiten, 15 Euro).

Die kunstvollen Lagerfeld-Bücher aus dem Steidl-Verlag sind wahre Preziosen, darunter „Karl Lagerfeld – Fotografie“ mit berühmten, unbekannten bis intimen Fotografien, Malerei und Zeichnungen von Karl Lagerfeld (Steidl-Verlag, 230 hochwertig gestaltete Seiten, 28 Euro), oder für Katzenfreunde „Chopette“, Lagerfelds Fotobuch über die Mieze mit den blauen Augen, die sein Vermögen erbte (Steidl, 64 Seiten, 24 Euro).

Weihnachtsgeschenke: Bücher über Karl Lagerfeld und Uwe Seeler

Und dann er – Uwe Seeler, der im Juli dieses Jahres im Alter von 85 Jahren in Norderstedt, wo er seit 1959 lebte, verstorben ist. Ein Buch über die Fußball-Legende ist nicht nur etwas für Fans des runden Balls. Uwe Seeler war vor allem ein Menschenfreund. Im Shop des Hamburger Abendblatts gibt es noch „Uwe Seeler – Collector’s Edition“ mit den besten „Abendblatt“-Geschichten über „Uns Uwe“ (zehn Euro) und „Matz ab!“ von Sport-Reporter Dieter Matz über Uwe Seeler mit einem Vorwort von Olli Dietrich (sechs Euro, https://shop.abendblatt.de).

Uwe Seeler mit Familie im Garten seines Hauses in Norderstedt.

Foto: WITTERS

Ebenfalls im „Abendblatt“-Shop gibt es „Segeberger Geheimnisse“ von Frank Knittermeier. Der „Abendblatt“-Redakteur war bei seinen Recherchen manchmal absolut verblüfft, was die Region, in der er schon lange lebt, an Überraschungen parat hat (16,90 Euro im Shop).

Geschenketipps: 46 Kunstobjekte im öffentlichen Raum in Norderstedt

Ein Muss in jedem Norderstedter Bücherregal ist der jetzt publizierte, sehr informative Bildband „46 Kunstobjekte im öffentlichen Raum – Stadt Norderstedt“ von Klaus Gereon Beuckers, Professor des Kunsthistorischen Instituts der Christian-Albrechts-Universität Kiel und seinen Studierenden. Was steht dort für eine Figur? Wie heißt die Skulptur, und wer hat sie geschaffen?

Dr. Klaus Gereon Beuckers vom Institut für Kunstgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (links) und Norderstedts Kulturamtsleiter Dieter Powitz präsentieren an der Regentrude das Buch „46 Kunstobjekte im öffentlichen Raum – Stadt Norderstedt“.

Foto: Heike Linde-Lembke

Das Buch beantwortet diese Fragen zu Skulpturen, Figuren, Plastiken, Stelen und Installationen in Norderstedts Parks, an Schulen und weiteren Gebäuden (200 Seiten, Farbfotos, 14,90 Euro, Verlag Ludwig, Kiel).

Tourenbegleiter durch Schleswig-Holstein ist ein tolles Weihnachtsgeschenk

Von Gedenkstein- und anderen Steinen erzählt das Ausflugsbuch „75 x Schleswig-Holstein entdecken – Ein Tourenbegleiter durch die Landesgeschichte“, das unter anderem auf einen dänischen Grenzstein in Norderstedt hinweist und unterhaltsam quer durch Schleswig-Holsteins Geschichte führt, eine Geschichte, an der man oftmals einfach achtlos vorbeifährt.

Das Ausflugsbuch „75x Schleswig-Holstein entdecken - Ein Tourenbegleiter durch die Landesgeschichte“ von Peter Wenners.

Foto: Heike Linde-Lembke

Der Historiker Peter Wenners hat diese Wegmarken in einem Reisebuch durch Schleswig-Holstein versammelt (190 Seiten, Verlag Boyens, Heide, 16,95 Euro).

Weihnachtsgeschenk: Heimatverein legt sein Jahrbuch vor

Ganz neu auf dem Buchmarkt ist das Heimatkundliche Jahrbuch des Kreises Segeberg 2022 vom Segeberger Heimatverein.

Initiator Ulrich Baerwald legt den Fokus aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine vor allem auf die Kriege, die den Kreis getroffen haben, und auf die jüdischen Opfer in der jetzigen Kreisstadt (200 Seiten, viele Fotos, 18 Euro).

Tipp für Bücher-Fans: Neue Erkenntnisse über das Leben der Juden in Segeberg

Dem bekanntesten Juden Segebergs widmet sich Heimatforscher Axel Winkler mit seinem jetzt erschienenen Buch „Der Mann mit dem dunklen Hut – Jean Labowsky und seine Familie“.

In intensiven Recherchen und mit Kontakten zu Labowskys überlebenden Familienmitgliedern, mit Dokumenten und historischen Fotos erzählt Axel Winkler, wer Jean Labowsky wirklich war, was er für die Kur- und Kreisstadt trotz Verfolgung leistete, und wie ihn die Segeberger Gesellschaft bis heute für sich vereinnahmt (116 Seiten, 16,80 Euro, erhältlich direkt bei Axel Winkler unter winkler-family@web.de per E-Mail).

Geschenketipp: Ein Buch über die Menschen in Kisdorf

Gleich um 500 Jahre Geschichte geht es in dem Bildband „Menschen in Kisdorf 1523–2023“ von der Kisdorfer Historikerin Marlene Hroch. Sie erforschte die Biografien von Kirchspielvogt Harmen von Hatten im 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648, vom NS-Verbrecher Hans David, Heimatforscher Ernst Kröger bis zu Razmik Sargsyan, Geflüchteter aus Armenien, Pianist und Sänger, der sich im November 2021 die Deutsche Meisterschaft im Leichtgewicht der Altersklasse U22 holte, und Komiker Axel Pätz, der ebenfalls in Kisdorf lebte.

Noch keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Marlene Hroch hat das Buch „Menschen in Kisdorf 1523 bis 2023“ verfasst.

Foto: Heike Linde-Lembke

Das Buch hat 180 Seiten mit Personenverzeichnis, historischen und aktuellen Fotografien, Husum Druck- und Verlagsanstalt, www.verlagsgruppe.de, für 29 Euro bei Marlene Horch unter hroch@shmobile.de per E-Mail.

Weihnachtsgeschenk: „Mord im Himmelmoor“ von Charlotte Richter

Zum Schmökern eignen sich die neusten Bücher von Anja Gust, die in ihrer Geschichtensammlung „Mord im Himmelmoor“ von kriminellen Machenschaften in Norderstedt und Umgebung erzählt (144 Seiten, Edition Epubli, 18,99 Euro), und Charlotte Richter aus Kattendorf, die gerade ihren zwölften Zukunfts-Roman „Hidden Lies – Mein Geheimnis kann dich töten“ im Arena-Verlag veröffentlichte. Es ist zugleich ein Jugend-Roman über ein Mädchen, das ein gefährliches Virus in sich trägt (444 Seiten, 18 Euro, E-Book 13,99 Euro, Arena-Verlag).

Charlotte Richter-Peill, Autorin aus Kattendorf, hat „Hidden Lies – Mein Geheimnis kann dich töten“ geschrieben.

Foto: Heike Linde-Lembke

Auch die Norderstedter Autorin Rena Brauné stellte gerade mit „Die Täuschung“ ihr neustes Buch vor, eine Mischung aus Krimi, familiären Abgründen und persönlichem Erleben der Autorin (296 Seiten, 12,95 Euro, Books on Demand).