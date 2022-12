Polizei Schleswig-Holstein: Einbrecher stehlen Bargeld, Schmuck und Parfüm

Kreis Segeberg. Am vergangenen Wochenende haben erneut Einbrecher im Kreis Segeberg zugeschlagen. Das berichtete die Polizeidirektion am Montag. Jetzt bitten die Ermittler der Kripo um Hinweise von Zeugen.

Am Freitagabend drangen Unbekannte in Norderstedt an der Gleiwitzer Kehre in ein Mehrfamilienhaus ein. Sie gelangten über einen Balkon in eine Erdgeschosswohnung und stahlen Goldschmuck und Parfüm. Tatzeit war zwischen 18 und 19 Uhr.

Polizei: Die Täter durchsuchten alle Räume in einem Einfamilienhaus

In Bad Bramstedt erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus Bargeld und andere Wertgegenstände. Zu dem Einbruch an der Glückstädter Straße zwischen Schillerstraße und Danziger Weg kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag.

Zu einem zweiten Einbruch in Bad Bramstedt kam es am Freitag zwischen 18.10 und 19.10 Uhr am Stormarnring. Die Täter durchsuchten ein Einfamilienhaus. Noch ist unklar, was sie entwendet haben.

Alarmanlage vertrieb offenbar die Einbrecher

In Hitzhusen löste am Freitag kurz vor 18 Uhr eine Alarmanlage am Forellenweg aus. „Anwohner stellten vor Ort massive Einbruchsspuren fest“, teilte die Polizei mit. Vermutlich wurden die Täter durch den Alarm vertrieben.

In Lentföhrden brachen am Freitag zwischen 18 und 20.55 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Otterbraack ein und stahlen eine Spielekonsole.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.