Wetter Norderstedt: Dauerfrost – Wann es diese Woche Schnee geben soll

Liegen bleiben wird der Schnee in Norderstedt vermutlich wieder nicht, aber am Donnerstag und Freitag werden ein paar Flocken vom Himmel rieseln.

Norderstedt. Diese Woche heißt es noch einmal dick einpacken: Nur mit Fließhandschuhen, Wollschal und dickem Wintermantel ist es jetzt noch draußen in der Kälte auszuhalten. Denn die Temperaturen liegen in Norderstedt in den kommenden Tagen fast durchgängig unter dem Nullpunkt. Die genauen Aussichten hat Karsten Kürbis, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Die nächsten zwei Tage werden besonders kalt. Dienstag und Mittwoch kann man tagsüber mit Höchsttemperaturen von minus ein oder minus zwei Grad rechnen. Nachts sinken die Temperaturen dann sogar auf niedrige minus fünf Grad. Das bedeutet Dauerfrost und Dauerfrieren.

Wetter Norderstedt: Wann es diese Woche Schnee geben soll

Allerdings soll es trotz der Minusgrade bis einschließlich Mittwoch erst einmal keinen Schnee geben. Stattdessen wird es ein Wechsel aus Wolken und gelegentlichen Auflockerungen, bei denen die Sonne zum Vorschein kommt. „Am Dienstag sind die wolkigen Anteile dominant und am Mittwoch wird es halb Sonne, halb Wolken geben“, sagt Kürbis.

In der zweiten Wochenhälfte soll die Sonne dann komplett verschwinden. „Aus Nordwesten kommen kompaktere Wolken“, so der Meteorologe. Am Donnerstag wird es deshalb tagsüber bewölkt sein. Doch die Wolken bringen auch Niederschlag mit sich. Am Abend wird dann Schnee erwartet.

Norderstedt: Ein paar Schneeflocken werden vermutlich am Donnerstagabend rieseln

Nichtsdestotrotz steigen ab Donnerstag die Temperaturen wieder an. „Tagsüber wird es leichte Plusgrade geben“, so Kürbis. Somit werden am Donnerstag und Freitag maximal ein bis zwei Grad erwartet. Doch nachts sind die Temperaturen weiterhin im Minusbereich und es gibt Frost.

Auch wenn es am Donnerstag und Freitag leicht wärmer wird, steigt die Glatteisgefahr mit den ersten Schneeflocken.

Wetter Norderstedt: Glätte und Rutschgefahr am Freitagmorgen

„Anfangs wird Schnee, dann Regen kommen“, sagt Kürbis. Genau diese Mischung kann gefährlich werden. Denn die Feuchtigkeit kann über Nacht zu einer glatten Frostschicht zufrieren. Freitagmorgen sollte man deshalb besonders aufpassen und vorsichtig fahren.

Über den Tag hindurch soll es dann weiter schneien beziehungsweise regnen. Schlechte Nachrichten für all diejenigen, die gerne ihren Schlitten aus dem Keller holen würden: Der Schnee soll nicht liegen bleiben. Dafür sei es nicht kalt genug. „Es wird leicht matschig tagsüber“, sagt der Wetterexperte.