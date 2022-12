Pronstorf: Feuerwehr rettet Mutter mit Kindern aus brennendem Haus

In der Nacht hat in Pronstorf im Kreis Segeberg ein altes Bauernhaus gebrannt. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In Pronstorf im Kreis Segeberg hat am Sonnabend in den frühen Morgenstunden ein Mehrfamilienhaus gebrannt.

Pronstorf. Die Feuerwehr hat am Sonnabend in den frühen Morgenstunden eine Mutter mit drei Kindern aus einem brennenden Haus gerettet. Sie mussten aus dem stark verrauchten Obergeschoss des alten Bauernhauses in Pronstorf (Kreis Segeberg) gerettet werden. Noch am Sonnabendvormittag waren Feuerwehrleute am Einsatz, um letzte Brandnester zu löschen.

„Wir wurden um kurz nach 4 Uhr morgens alarmiert. Im Einsatz waren knapp 200 Feuerwehrleute aus insgesamt 18 Wehren aus der Umgebung“, sagt Stephan Nieberg, Schichtführer in der Rettungsleitstelle West. Bei dem alten Bauernhaus habe es sich um ein Mehrfamilienhaus gehandelt. Die Gemeinde Pronstorf liegt zwischen Bad Segeberg und Lübeck. Das Haus, in dem es zu dem Brand kam, befindet sich im Ortsteil Wulfsfelde.

Pronstorf: Feuerwehr rettet Mutter mit drei Kindern aus brennendem Haus

„Die Mutter und die drei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht“, sagte Nieber. Die anderen Wohnungen in dem ehemaligen Bauernhaus seien evakuiert worden. Am Sonnabend waren auch Seelsorger vor Ort, um sich um die Bewohner zu kümmern.

„Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagt Stephan Nieber. Am Sonnabend war auch ein Bagger im Einsatz, der Teile des Dachstuhls einreißen sollte. „Das ist notwendig, damit die Feuerwehr an letzte Brandnester kommt“, so Stephan Nieber.