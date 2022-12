Bad Bramstedt. Das Kurhaustheater in Bad Bramstedt hat ein Konzert wegen frauenfeindlicher und homophober Äußerungen von Politikern und Fußballfunktionären aus Katar abgesagt. Das sogenannte Fußball-Konzert von Stephan Graf von Bothmer zur WM in Katar wurde aus dem Programm gestrichen.

Graf von Bothmer wollte ein Fußball-WM-Halbfinalspiel als eine Mischung aus Public Viewing und Live-Konzert spielen. Als „Meister der Filmmusik“ verstehe er es, spontan die richtige Musik zum Spiel zu komponieren. So wollte er am Klavier die dramatische Entwicklung eines Halbfinales live begleiten – so, wie er es auch regelmäßig bei Stummfilmen macht.

WM Katar„WM keine Bühne geben“: Bad Bramstedt sagt Fußballkonzert ab

„Anlässlich der aktuellen Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Fußball-WM in Katar hat sich die Stadt Bad Bramstedt dazu entschieden, dieser Veranstaltung wortwörtlich keine öffentliche Bühne zu geben“, teilte die Stadtverwaltung mit. „Die dort vermittelten Aussagen sind nicht mit dem Wertebild einer demokratischen Gesellschaft zu vereinen.“

Das Konzert war für den 13. Dezember geplant. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Künstler erfolgt, heißt es in der Mitteilung. Die künstlerische Leiterin des Theaters, Simone Voicu-Pohl, sprach von einem „schwierigen Thema“.

Pianist Stephan Graf von Bothmer spielt 2023 wieder

Simone Voicu-Pohl verwies darauf, dass der Künstler am 17. Februar und am 17. März im Kurhaustheater auftreten wird. Dann wird er auf dem Piano Stummfilmklassiker mit Greta Garbo und Buster Keaton begleiten. Am 25. November hatte Stephan Graf von Bothmer in Bad Bramstedt zu der Aufführung des Stummfilmklassikers „Nosferatu“ gespielt.

„Die Kurhaustheatergäste, die für die Veranstaltung Tickets erworben haben, können diese problemlos im ,Amt.Zum Glück’ zurückgeben“, sagte Voicu-Pohl. „Diejenigen, die die Tickets online gekauft haben, wurden bereits informiert, und auch Ihnen wird die volle Kaufsumme zurückerstattet.“ Das „Amt. Zum Glück“ befindet sich im Rathaus.