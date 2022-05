Neustart: Das ist in Bad Bramstedts Kurhaustheater geplant

Simone Voicu-Pohl ist Sängerin, Gesangs- und Schauspiellehrerin, Musicalfachfrau – und nun auch neue Leiterin des Kurhaustheaters in Bad Bramstedt.

Bad Bramstedt. So richtig Leben herrschte schon lange nicht mehr im Kurhaustheater in Bad Bramstedt. Während der Corona-Pandemie fanden so gut wie keine Vorstellungen statt. Keine Musik tönte durch den mehr als 430 Plätze umfassenden Saal. Keine Schauspieler standen auf der Bühne und unterhielten die Zuschauer. Das soll sich schleunigst ändern: Deswegen hat die Stadt eine erfahrene Theatermanagerin eingestellt, die das Haus wieder beleben soll: Simone Voicu-Pohl aus Norderstedt.

„Das Kurhaustheater ist ein Schmuckstück“, schwärmt die ausgebildete Opernsängerin, die selbst jahrelange Bühnenerfahrung hat und in Musicals wie „Phantom der Oper“ und „Tanz der Vampire“ mitspielte. Zum 1. April hat die Stadt die 53-Jährige angestellt. Bereits am Ende der Sommerferien im August will sie das Programm für die kommende Spielzeit präsentieren. „Das ist sehr sportlich. Normalerweise braucht man ein Jahr für die Planung“, sagt Voicu-Pohl. Aber sie verfüge über ein gutes Netzwerk.

Neue Theatermanagerin will auch junge Menschen anlocken

Starten möchte die Norderstedterin mit einem Theaterfest. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Die Bramstedter Kulturvereine sollen sich dort vorstellen und austauschen können, abends plant Voicu-Pohl ein kleines Konzert. Bei dieser Veranstaltung will sie dann auch den Spielplan bekanntgeben. „Es soll Konzerte, Comedy, Theaterstücke und Varieté geben. Wir sind gerade kräftig am planen und rotieren.“ Im Foyer des Theaters befindet sich eine kleine Bühne. Auch diese will die neue Leiterin nutzen. „Hier könnten alle 14 Tage After-Work-Treffen, Lesungen und Poetry-Slams stattfinden, Profis sowie Amateure zusammenkommen.“

Besonders liegt es Voicu-Pohl am Herzen, auch junge Menschen wieder für das Kurhaustheater zu begeistern. „Mir ist es wichtig, dass sich jeder angesprochen fühlt“, sagt sie. In der Vergangenheit hat sie an einer Norderstedter Schule Darstellendes Spiel unterrichtet. Auch in Bad Bramstedt würde sie gerne Theaterstücke mit Schülerinnen und Schülern auf die Bühne bringen.

Stadt hat Theaterverein den Vertrag gekündigt

Die neue Chefin des Kurhaustheaters muss ganz von vorne anfangen. Die Stadt hatte dem Theaterverein, der vorher für das Programm verantwortlich war, Ende 2020 gekündigt und die Spielstätte in Eigenregie übernommen. Die Bühne wurde damals nur etwa 60-mal pro Jahr bespielt – zu wenig angesichts des städtischen Zuschusses von 80.000 Euro jährlich befanden die Kritiker. Die Stadt hat mit dem Eigentümer, dem Klinikum Bad Bramstedt, einen Mietvertrag über drei Jahre abgeschlossen.

Simone Voicu-Pohl war 2019 noch Leiterin des neuen und hochgelobten Musicalinstituts Conservatory of Performing Arts (Copa) in Norderstedt. Die Kulturstiftung sicherte damals die Finanzierung zu. Doch bereits nach kurzer Zeit musste die Schule Insolvenz anmelden. Junge Menschen standen vor dem Nichts – das wollte Voicu-Pohl nicht akzeptieren.

Immer wieder bat sie die Stadt um Hilfe und sammelte schließlich in Eigenverantwortung mehr als 80.000 Euro durch Crowdfunding und Spenden von Firmen und Privatpersonen ein und gründete die „Neue Akademie Der Darstellenden Künste“. Hier wurde es den Musicalschülerinnen ermöglicht, im Herbst dieses Jahres ihre Ausbildung zu beenden. Voicu-Pohl bleibt weiterhin ehrenamtliche Leiterin der „Neuen Akademie“.