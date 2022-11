Polizei Norderstedt: Schon wieder: Räuber schießt in der Tankstelle in die Luft

Krimineller setzte bei einem Überfall in Norderstedt auf Einschüchterung. So wie bei einem ähnlichen Fall im Oktober.

Norderstedt. Ein etwa 20-jähriger Mann hat in Norderstedt am späten Mittwochabend, gegen 22.24 Uhr, eine Tankstelle an der Ulzburger Straße überfallen. Dabei war er nicht zimperlich und schüchterte die Angestellte der Tankstelle ein, indem er sofort nach Betreten des Verkaufsraumes einen Schuss in die Luft abgab.

Die Tankstelle liegt zwischen Aurikelstieg und dem Weg am Sportplatz. Der Täter zielte mit der Waffe im Anschluss auf die eingeschüchterte Mitarbeiterin. Sie händigte dem Räuber schließlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei Waffe um eine Schreckschusspistole.

Der Täter steckte das Geld in eine schwarze Plastiktüte und lief in Richtung Aurikelstieg davon. Die alarmierte Polizei machte sich umgehend mit mehreren Streifenwagen auf die Fahndung nach dem Mann – doch die Suche blieb in der Nacht erfolglos.

Der Tankstellenräuber soll eher klein sein, ungefähr 1,70 Meter groß. Er sei von schlanker Statur, war mit einer Jeans, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einem schwarzen Schal, schwarzen Handschuhen und dunklen Sneakers mit weißer Sohle bekleidet.

Im Oktober in Glashütte: Räuber wählte dieselbe Taktik

Der aktuelle Fall wirkt deckungsgleich mit einem Überfall, der sich am Sonntag, 23. Oktober, in Norderstedt-Glashütte zugetragen hat. Auch dort setzte ein Tankstellenräuber, der als etwa 20-jähriger Mann beschrieben wurde, auf maximale Einschüchterung.

Er betrat gegen 3.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Segeberger Chaussee in Höhe des Glashütter Kirchenweges, zog eine Schreckschusswaffe und schoss in Richtung des Eingangsbereiches. Das Bargeld – ein vierstelliger Betrag – steckte er auch damals in einen schwarzen Plastikbeutel.

Polizei Norderstedt: Ermittlungsgruppe Jugend sucht Zeugen

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden, jedoch erfolglos. Die Täterbeschreibung des Angestellten aus Glashütte deckte sich auch mit der des Falles am Mittwoch an der Ulzburger Straße: Ein etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann von schlanker Statur. Der Unbekannte soll fließend Deutsch gesprochen haben.

Im aktuellen Fall an der Ulzburger Straße hat nun die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt die Untersuchungen übernommen. Die Ermittler bitten unter 040/52 80 60 um Hinweise.