Kaltenkirchen/Bad Segeberg. Wer an den kommenden vier Adventssonnabenden in Kaltenkirchen und Bad Segeberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss kein Ticket kaufen. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) teilt mit, dass Busse und Bahnen am 26. November, 3., 10. und 17. Dezember in beiden Städten kostenlos.

In Kaltenkirchen kommen außerdem die Tage des Weihnachtsmarkts am Freitag 9. Dezember, und am Sonntag, 11. Dezember dazu. „Kostenlos genutzt werden können in Kaltenkirchen nicht nur alle Buslinien, sondern zusätzlich auch die AKN-Linien A1 und A2 mit den Haltestellen Dodenhof, Holstentherme, Kaltenkirchen und Kaltenkirchen-Süd“, sagte HVV-Sprecher Reiner Vohl.

ÖPNV: Adventsgeschenk – Busse und Bahnen fahren zum Nulltarif

Der Kreis Segeberg sei für den Stadtbus in Kaltenkirchen verantwortlich und lasse nichts unversucht, die Popularität dieses attraktiven Produkts des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu erhöhen, sagte Landrat Jan Peter Schröter und empfahl: „Steigen Sie ein und lassen Sie sich überzeugen!“

Auch Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause zeigte sich erfreut über die angekündigten Freifahrten im Stadtverkehr während der Adventssonnabende und am Wochenende des Weihnachtsmarktes. Krause sagte: „So besteht die Chance, das wesentlich verbesserte ÖPNV-Angebot in Kaltenkirchen kostenlos kennen zu lernen und auszuprobieren.“

HVV informiert detailliert über das kostenlose Angebot

In Bad Segeberg haben die Bürger an den vier Adventssonnabenden freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr. Die Mindereinnahmen übernimmt die Stadt. Detaillierte Fahrplanauskünfte finden Fahrgäste in der HVV-App, unter www.hvv.de und unter 040/19449.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.