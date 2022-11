Polizei: Norderstedt ist derzeit die Hochburg der Einbrecher

Drei Einbrüche in den letzten sechs Tagen: Auf welche Häuser es die Täter am vergangenen Wochenende abgesehen hatten.

Norderstedt bleibt weiter Hochburg der Einbrecher im Kreis Segeberg. Am Wochenende rückte die Polizei zu zwei Taten aus, doch die Täter konnten nicht gefasst werden. Jetzt bittet die Kripo um Hinweise von Zeugen.

Am Heidehofweg habe ein Anwohner am Freitag kurz vor 18 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung Terrasse des Nachbargrundstücks gehört, teilte die Polizei am Montag mit. Dann sah er zwei Personen, die über den Garten des Reihenhauses flüchteten. „Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Polizei Norderstedt: Hochburg der Einbrecher

Am Sonnabend drangen Einbrecher in ein Reihenhaus am Glashütter Damm ein. Zwischen 16 und 19.10 Uhr stahlen sie Schmuck und andere Wertsachen. Die Täten konnten ebenfalls entkommen.

Am Mittwoch, 16. November, waren die Einbrecher an der Rathausallee aktiv. Eine 57-jährige Norderstedterin bemerkte am Nachmittag den Einbruch in ihre Wohnung. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 4 und 16 Uhr ereignet haben. Die Täter hatten die Wohnräume durchsucht und waren mit einer noch unbekannten Beute unerkannt geflohen.

Polizei Norderstedt: Einbrecher stahlen Schmuck und konnten entkommen

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte und der näheren Umgebung unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

