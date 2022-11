Umstrittene Verkehrsmaßnahme gestoppt. Politik reagiert auf massive Kritik der Anwohner in Glashütte. So geht es jetzt weiter.

Die ungeliebten Poller an der Einmündung Hofweg/Glasmoorstraße haben in Glashütte erhebliche Verkehrsbelastungen ausgelöst.

Norderstedt. Nach Wochen voller Diskussionen und öffentlicher Kritik seitens der Menschen in Norderstedt-Glashütte hat die Politik eine umstrittene Verkehrsmaßnahme wieder rückgängig gemacht. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr entschieden sich die Fraktionen mehrheitlich dafür, dass die mit zwei Pollern durchgesetzte Sperrung im Hofweg wieder aufgehoben wird.

Auf Höhe der Einmündung zur Glasmoorstraße war Ende Oktober die Durchfahrt unmöglich gemacht worden. Hintergrund war, dass hiermit ein Unfallschwerpunkt an der Kreuzung des Hofwegs mit der Segeberger Chaussee und dem Hummelsbütteler Steindamm entschärft werden sollte – die Strecke ist eine beliebte Abkürzung im Berufsverkehr. Die Verwaltung hatte allerdings eine Pollerlösung direkt an der B 432 empfohlen, ehe die Politik einen eigenen Weg ging.

Norderstedt: Nach großem Protest – die Poller im Hofweg werden abgebaut

Die Grünen brachten nun den neuen Antrag ein, mit dem die bisherige, im Juni getroffene Entscheidung wieder revidiert wurde. Denn die Verdrängung der Fahrzeuge aus dem Hofweg hat nach Aussagen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger erhebliche Auswirkung auf die Verkehrssituation im Wohngebiet rund um den Grünen Weg und den Dorfanger sowie auf den Glashütter Damm – also einem Schulweg.

Zur Sitzung kamen rund 40 Bürgerinnen und Bürger in die Rathaus-Galerie und beschwerten sich wortreich über die Situation in Glashütte.

Keine Mehrheit fand allerdings die Forderung, erneut über die Sperrung an der Einmündung zur Segeberger Chaussee abzustimmen. Dafür wurde der Auftrag an das Bauamt erneuert, kurzfristig Kaufverhandlungen über einen Grundstückskauf in diesem Bereich zu führen, sodass hier eine Ampelanlage installiert werden könnte.

