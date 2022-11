Anwohnerin Melanie Ritter, Mutter von zwei Kindern, fotografierte diese Szene auf dem schmalen Grünen Weg in Norderstedt. Ritter hat Angst um ihre Kinder.

Norderstedt. Der Anwohnerfrust über die Sperrung des Hofweges in Glashütte und die damit verbundenen Verkehrsprobleme in den angrenzenden Straßen sorgt nun für ein Nachspiel in der Kommunalpolitik. Die Grünen setzen sich nun für Tempo-30 auf dem Glashütter Damm ein und fordern die Politik auf, den getroffenen Beschluss über die Sperrung zu überdenken.

„In der Einwohnerfragestunde der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 3. November war die Verkehrssituation in Glashütte eines der am intensivsten diskutierten Themen“, teilen die Grünen am Montag mit. Das Abendblatt hatte außerdem die Berichte der Anwohnerinnen und Anwohner öffentlich gemacht.

Verkehr Norderstedt: „Haarsträubend“: Grüne stellen Hofweg-Sperrung infrage

Die Grünen sprechen von „plastischen Schilderungen der Anwohner“ im Verkehrsausschuss. Sie handelten von „haarsträubenden Szenen“, die sich seit der von der Politik – auch mit den Stimmen der Grünen – beschlossenen Absperrung des Hofwegs an der Glasmoorstraße in den umgebenden Wohnstraßen in den Hauptverkehrszeiten abspielten.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer würden sich über Verkehrsregeln hinwegsetzen und Kinder auf ihrem Schulweg gefährden. Als Folge davon würden viele Eltern ihre Kinder nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen.

„Kritische Zustände für die Sicherheit“ seien nicht hinnehmbar

„Damit erzeugt eine Maßnahme, die eigentlich einen Unfallschwerpunkt an der Einmündung Hofweg und Segeberger Chaussee entschärfen sollte, kritische Zustände für die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner – insbesondere der Kinder – in einem ansonsten eher ruhigen Quartier“, so die Grünen. „Das ist aus Sicht der Grünen nicht hinnehmbar.“

Die grüne Stadtvertreterin Ingrid Betzner-Lunding will das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses bringen und forderte das Gremium dazu auf, der geltenden Beschluss noch einmal zu überdenken.

Verkehr Norderstedt: Tempo 30 auf östlichem Teil des Glashütter Damms

Zur weiteren Sicherheit der Kita- und Schulkinder würden die Grünen nun eine Tempo-30-Zone im östlichen Teil des Glashütter Damms einrichten wollen – so, wie sie im westlichen Teil bereits realisiert ist. Die Grünen werden einen entsprechenden Antrag in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr einbringen.