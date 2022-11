Wetter Norderstedt: Der Winter - Schneeregen, Glatteis und Kälte

Norderstedt. Wer dachte, dass es diesen Winter so schnell nicht kalt wird, hat sich getäuscht. In den kommenden Tagen werden wir den typischen norddeutschen Winter erleben. „Es wird zunehmend kalt“, sagt Franka Nawrath. Die Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hat die Aussichten für das Wetter der nächsten Tage.

Der Freitag wird stürmisch. Es soll zwar nicht ganz so windig wie am Donnerstag werden, aber „es kann Böen von bis zu 45 Kilometer pro Stunde geben“, so Nawrath. Zudem kann es morgens sogar zeitweise zu Schneeregen kommen. Allerdings verspricht der Tag Besserung: „Im Tagesverlauf kann es sogar kurzzeitig sonnig werden“, sagt die Meteorologin.

Wetter Norderstedt: Die Nächte der nächsten Tage werden frostig kalt

Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei niedrigen zwei Grad. Doch damit nicht genug: „In der Nacht zum Samstag verbreitet sich Frost und es wird bis zu minus zwei Grad kalt werden“, sagt die Wetterexpertin. Am Sonnabend steigen die Temperaturen dann maximal wieder auf 3 Grad an.

Tagsüber soll es am Sonnabend trocken bleiben und die Sonne komme hin und wieder raus. Doch am Abend soll es kälter und die Luft feuchter werden. „Von der Ostsee ziehen Schauer rein“, so Nawrath. Diese könnten auch Norderstedt erreichen. Vor Regen sind wir folglich auch am Sonnabend nicht sicher.

Norderstedt: Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu minus vier Grad

In der Nacht zum Sonntag soll es sogar noch kälter werden. „Es wird eine klare Nacht werden, mit Frost und Temperaturen bis zu minus fünf Grad“, sagt die Meteorologin. Danach würde der Tag zwar freundlich und trocken starten, jedoch nehme die Bewölkung über den Tag hinweg zu.

„Am Abend kann es Regen oder Schneeregen geben“, so Nawrath. Am Montagmorgen sei deshalb Vorsicht geboten. Denn man könne aufgrund der nächtlichen Schauer mit Glätte auf den Straßen rechnen. Doch keine Sorge: Das Glatteis bleibt nicht für eine lange Zeit.

Wetter Norderstedt: Achtung! Schneeregen am Abend führt zu Glatteis am Morgen

Der Grund: „Eine südwestliche Luftströmung wird wärmere Luft mit sich bringen“, sagt die Meteorologin. Dadurch werden die Temperaturen tagsüber auf bis zu 6 Grad ansteigen. Darüber hinaus soll es bedeckt sein. „Vielleicht wird die Sonne zwischendurch herausblitzen“, so Nawrath.

Am Dienstag sinken die Außentemperaturen wieder auf maximal 3 Grad ab. Von der Sonne müsse man sich auch verabschieden. „Es wird stark bewölkt sein und am Mittag können auch ein paar Tropfen Regen fallen“, sagt die Wetterexpertin.