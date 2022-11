Karl-May-Spiele: Gerüchteküche brodelt – welche Stars spielen 2023?

Alexander Klaws wird auch 2023 wieder in der Kalkbergarena in Bad Segeberg bei den Karl-May-Spielen reiten. Dieses Mal im Stück "Winnetou I - Blutsbrüder". Hier mit Nicolas König, der als Einspringer die Rolle des Old Shatterhand übernommen hatte.

Bad Segeberg. Der Kartenvorverkauf für die Karl-May-Spiele hat begonnen - jetzt wird spekuliert: Wer wird in der Saison 2023 Gaststar? In den sozialen Medien werden bereits Namen gehandelt, wobei der Schauspieler Sven Martinek offenbar ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans der Spiele. Eine Entscheidung aber ist noch nicht gefallen.

Die Wunschliste ist lang: Manche Fans träumen von bestimmten Schauspielern, die sie gerne bei den Karl-May-Spielen auf der Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg sehen möchten. Aber gesetzt ist bisher tatsächlich nur ein prominenter Name: Alexander Klaws wird in „Winnetou I - Blutsbrüder“ wieder die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou übernehmen. Das steht fest, der Vertrag ist längst unterschrieben.

Karl-May-Spiele – Gerüchteküche im Wigwam brodelt: Welche Stars spielen 2023?

Sven Martinek (58) ist der Wunschstar vieler Karl-May-Fans. In den Sozialen Medien wird spekuliert, ob der gebürtige Magdeburger im kommenden Jahr an Bad Segeberg eine Gastrolle spielt.

Aber weitere Namen werden von der Kalkberg GmbH noch nicht genannt. Die Fans müssen sich also noch gedulden; denn traditionell wird erst im März bekanntgegeben, welche prominenten Schauspielerinnen und Schauspieler dazustoßen. Es darf also weiter spekuliert werden.

Ein Name, der seit Jahren immer wieder auftaucht, ist Heino Ferch, der Gerüchten über seine Mitwirkung einst selbst Nahrung gegeben hat. Er könne sich durchaus vorstellen, eines Tages in Bad Segeberg mitzuspielen, ließ er verlauten. Diese Aussage von ihm verbreitete sich in Windeseile in den Medien.

Heino Ferch taucht auf der Wunschliste immer wieder auf

Heino Ferch gehört Jahren zu den Wunschdarstellern für die Karl-May-Spiele. Er hat sich selbst ins Gespräch gebracht und der Öffentlichkeit mitgeteilt, der könne sich eine Rolle bei den Spielen am Kalkberg vorstellen.

Es wird wohl auch beim Wunschdenken bleiben – andererseits: Wer kennt schon die Pläne prominenter Darsteller. Heino Ferch als Old Shatterhand? Eine Wunschvorstellung, die Karl-May-Fans Gänsehaut macht.

Michael Stamp, Mediensprecher der Karl-May-Spiele, winkt ab: „Der ist sehr, sehr ausgebucht.“ Ob es seitens der Kalkberg GmbH in diesem Jahr eine Anfrage gab, lässt er offen. Bisher jedenfalls habe Heino Ferch keine Zeit für die Spiele gehabt. Aus diese Antwort kann sich jeder selbst seinen Reim machen...

Karl-May-Spiele: Erste Anfragen an Sascha Hehn wurden schon 2010 gestellt

Sascha Hehn spiele in diesem Jahr die Rolle des Ölprinzen Grinley in Bad Segeberg. Zusammen mit Katy Karrenbauer, die als Rosalie Ebersbacher auftrat, begeisterte er die vielen Zuschauer in der Rekordsaison.

Andererseits: In der Vergangenheit haben sich vage Gerüchte, Vermutungen und Wünsche auch als wahr erwiesen. So tauchte die Schauspielerin Christine Neubauer immer wieder in der Gerüchteküche auf. Und tatsächlich wurde sie engagiert: Sie war 2018 als Gaststar in der Rolle der Judith Silberstein in der Inszenierung von „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt übrigens hatte sich die einst vielbeschäftigte Darstellerin im Fernsehen schon rar gemacht – über die Gründe kann nur spekuliert werden.

Nach welchen Gesichtspunkten aber werden Stars tatsächlich ausgewählt? Michael Stamp kann darüber kompetent Auskunft geben: Er ist nicht nur Mediensprecher, sondern seit über 20 Jahren auch Autor der Bühnenfassungen. Von ihm hängt dabei einiges ab: Schon beim Schreiben legt er einzelne Charaktere so an, dass sie sich für eine prominente Besetzung eignen.

Spiele-Sprecher Michael Stamp schreibt auch die Bühnenfassung der Stücke

Er schreibt auch ein Rollen-Profil in Form eines Mini-Exposés, das Produktionsleiter Stefan Tietgen, der seit über 25 Jahren im Theater- und Fernsehgeschäft tätig ist, an Wunschschauspielerinnen und Schauspieler, schickt.

Hartnäckigkeit ist bisweilen gefragt. „Bei Sascha Hehn hatten wir schon 2010 angefragt“, sagt Michael Stamp. „Damals hatte er keine Zeit, dann wurde er Traumschiffkapitän. Aber er hat uns mitgeteilt, dass wir uns melden können, wenn er die Rolle eines Tages ablegt.“ Das war 2018 der Fall. Der Anruf aus Bad Segeberg kam, Sascha Hehn sagte zu und wurde für 2020 als Ölprinz engagiert. Seinen großen Auftritt hatte er coronabedingt allerdings erst 2022.

Karl-May-Spiele: Für das Schreiben der Dialoge benötigt Michael Stamp zwei Wochen

Die Kalkbergarena an einem lauen Sommerabend, so wie die Fans der Karl-May-Spiele sie lieben.

Wie sieht es denn aus mit der Bühnenfassung für die kommende Saison? Ist sie schon fertig? Michael Stamp schüttelt den Kopf: Er hat zwar viele Notizen, Ideen und ein grobes Ablaufgerüst im Kopf, aber noch keine Zeile geschrieben. In etwa vier Wochen wird er damit beginnen.

Und dann geht alles ganz schnell: „Zwei Wochen brauche ich für das Schreiben der Dialoge.“ So war es in den vergangenen zwei Jahrzehnten, so wird es auch in diesem Jahr sein. Es ist übrigens das dritte Mal, dass er die Theaterfassung für sein Lieblingsstück „Winnetou I - Blutsbrüder“ schreibt. „Ich schreibe es komplett neu“, sagt der Autor, der seine Tätigkeit als Mediensprecher und die als Autor strikt trennt. „Geschrieben wird zu Hause.“

Mit 14 festen Mitarbeitern wird die neue Karl-May-Saison vorbereitet

Weil die Bühnenfassung noch nicht geschrieben ist, stehen auch die Gaststars nicht endgültig fest. Das versetzt die Verantwortlichen der Kalkberg GmbH keineswegs in Panik. „Wir sind noch früh davor“, stellt Michael Stamp fest. Und was ist mit Sven Martinek? „Och, ich will doch niemandem den Spaß am Spekulieren nehmen...“

Sven Martinek (58) ist ein Schauspieler mit Hochschulausbildung, der einst durch die Actionserie „Der Clown“ populär wurde. Seit 2012 ist er als Finn Kiesewetter in einer Hauptrolle der Serie „Heiter bis tödlich: Morden im Norden“ zu sehen. Von 2006 bis 2021 hatte er eine durchgehende Hauptrolle in der Serie „Tierärztin Dr. Mertens“. Ein idealer Karl-May-Darsteller? Die Zukunft wird es zeigen.

Karl-May-Spiele: Rekordergebnis aus dem letzten Jahr soll getoppt werden

Im Hauptquartier der Karl-May-Spiele, dem Blockhaus am Rande des Theaters, laufen jetzt die Vorbereitungen für die Saison 2023 an. Geschäftsführerin Ute Thienel und ihr Team stellen den Wirtschaftsplan auf, der Kartenvorverkauf läuft. Die Bühne wurde abgebaut, nur der Kunstfelsen ist noch zu sehen. Die Einzelteile wurden entsorgt, einige werden auch in einer Halle gelagert, die irgendwo in Bad Segeberg steht. „Der Standort bleibt geheim“, sagt Michael Stamp. „Wir wollen nicht, dass die Karl-May-Fans dorthin pilgern.“

Mit 14 festangestellten Mitarbeitern arbeitet die Kalkberg GmbH daran, den Erfolg dieses Jahres mit dem Rekordergebnis von fast 407.000 Zuschauern zu festigen und, wenn möglich, noch zu steigern. Während der Saison wird der Mitarbeiterstamm erheblich erweitert: Dann sind 280 Personen im Einsatz, um die Spiele zum Erfolg werden zu lassen. Die Betreiber und Mitarbeiter der Imbisse nicht mit eingerechnet.

„Winnetou I - Blutsbrüder“ wird im Freilichttheater am Kalkberg vom 24. Juni bis 3. September 2023 aufgeführt. Tickets gibt es unter www.karl-may-spiele.de oder unter der Hotline: 01805/952111.