Winnetou kehrt zurück – Vorverkauf für Karl-May-Spiele 2023 hat begonnen

Karl-May-Spiele starten 2023 in die 70. Spielzeit. Welches Stück gespielt wird, wo man Karten bekommt – und was sie kosten.

Foto: Karl May Spiele Segeberg / Karl May Spiele Bad Segeberg

Alexander Klaws wird auch 2023 wieder in der Kalkbergarena in Bad Segeberg bei den Karl-May-Spielen reiten. Dieses Mal im Stück "Winnetou I - Blutsbrüder".

Bad Segeberg. Winnetou, Old Shatterhand und Co. sind gerade erst in der Kalkbergarena bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in den Sonnenuntergang geritten und haben die Saison beendet. Doch nach der Saison ist vor der Saison. Und die hat jetzt offiziell begonnen.

Der Startschuss für den Vorverkauf der 70. Spielzeit ist gefallen, wie Sprecher Michael Stamp am Freitag mitteilt. „Ab sofort hat der Ticket-Shop für die Saison 2023 der Karl-May-Spiele geöffnet.“ Gespielt wird im kommenden Jahr das Abenteuer „Winnetou I – Blutsbrüder“. Und wer will, kann sich jetzt schon unter www.karl-may-spiele.de oder unter der Hotline: 01805/952111 seine Lieblingsplätze sichern.

Karl-May-Spiele: Winnetou kehrt zurück – Vorverkauf am Kalkberg hat begonnen

Die Preise des Wild-West-Spektakels in Bad Segeberg bleiben weitgehend stabil, wie Geschäftsführerin Ute Thienel erklärt. „Obwohl die dramatischen Preissteigerungen in allen Bereichen auch an unserer Produktion nicht spurlos vorbeigehen, erhöhen wir die Ticket-Preise nur leicht. Wir möchten, dass die Karl-May-Spiele ein Vergnügen bleiben, das sich Familien weiterhin leisten können.“

In allen Platzkategorien kosten die Karten einen Euro mehr als bisher. Die besten Sitzplätze in der Kategorie „Bühnenplatz“ sind nun für 35 Euro (Erwachsene) und 29 Euro (Kinder von 5 bis 15 Jahren) zu bekommen. Die weiteren Preise: „Sperrsitz“ für 31 Euro/26 Euro, „Platzgruppe I“ für 26,50 Euro/21,50 Euro und „Platzgruppe II“ für 22,50 Euro/19 Euro. Hinzu kommen diverse Gruppentarife. So können Familien ab vier Personen in der Platzgruppe II für jeweils 20 Euro/18 Euro sitzen.

Programmheft kann man zur Karte gleich dazu kaufen

Zusammen mit den Karten kann auch das neue Programmheft für 6 Euro erworben werden, das die Besucher beim Betreten des Freilichttheaters erhalten. Dieser Service war 2022 im eingeführt worden und erfreute sich großer Beliebtheit bei den Fans. Daher wird der Heft-Kauf nun erstmals von Anfang an angeboten.

Das kommende Jahr bringt ein Jubiläum: 70 Spielzeiten gab es am Kalkberg seit der Gründung im Jahr 1952. Man präsentiere seit 70 Jahren die „spannenden Geschichten aus der Traumwelt des Autoren Karl May“ am Kalkberg, wie die Festspielleitung betont. Durch den Ausfall der Spiele in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie verschob sich auch die Jubiläumssaison um zwei Jahre. Im Sommer 2022 kehrten die Karl-May-Spiele zurück und erlebten den achten Besucherrekord in Folge. 406.917 Menschen sahen das neue Stück „Der Ölprinz“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alexander Klaws wird den Winnetou zum dritten Mal spielen

Die Saison 2023 läuft vom 24. Juni bis zum 3. September. Gespielt wird donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Die Premiere wurde für den 24. Juni um 20.30 Uhr angesetzt. Den Winnetou spielt zum dritten Mal Alexander Klaws.

In „Winnetou I – Blutsbrüder“ wird die Geschichte der großen Freundschaft von Winnetou und Old Shatterhand erzählt, die man an allen Lagerfeuern des Wilden Westens kennt. Zunächst stehen sie sich als Feinde gegenüber. Gerade hat in den Vereinigten Staaten von Amerika die Zeit des großen Eisenbahnbaus begonnen. Die Schienen sollen Ost- und Westküste verbinden. Zum Bautrupp gehört der junge Karl aus Deutschland.

Karl-May-Spiele: Geschichte einer „Blutsbrüderschaft“ wird erzählt

Er ist ein „Greenhorn“, ein Neuling im Westen. Dank seiner schmetternden Fäuste erhält er von seinem gewitzten Lehrmeister Sam Hawkens den Kriegsnamen Old Shatterhand. Doch das Unglück nimmt seinen Lauf: Die Schurken Santer und Rattler wollen die Bahnstrecke mitten durch das Land der Apachen führen. Wenig später liegt deren Weißer Lehrer Klekih-petra tot am Boden.

Häuptling Intschu-tschuna und sein Sohn Winnetou schwören blutige Rache. Es ist ein abenteuerlicher Weg bis hin zur Blutsbrüderschaft und zur Liebe zwischen Old Shatterhand und Winnetous Schwester Nscho-tschi. Ein Happy End ist zum Greifen nah – gäbe es da nicht hoch oben in den Bergen eine geheime Goldader.