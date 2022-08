Alexander Klaws wieder als Winnetou am Kalkberg

Bad Segeberg (dpa/lno). Alexander Klaws kehrt nach einer einwöchigen Krankheitspause am Donnerstag als Apachenhäuptling Winnetou an den Segeberger Kalkberg zurück. Das teilte die Kalkberg GmbH am Mittwoch mit. Grund für den Ausfall waren Nachwirkungen einer Corona-Infektion des 38-Jährigen im Juni. Sein Vertreter Sascha Hödl, der bereits zur Premiere von «Der Ölprinz» im Juni für Klaws auftrat, kehrt in seine Rollen als Ölfeldbesitzer Jackson und Nijora-Unterhäuptling Ka Maku zurück.

Wieder zurück im Ensemble ist auch Harald P. Wieczorek, der drei Vorstellungen lang als Navajo-Häuptling Nitsas-Ini und Bankier Duncan pausieren musste und von Nicolas König vertreten wurde. König wird nach Veranstalterangaben an diesem Wochenende den Nijora-Häuptling Mokaschi spielen, weil sich Fabian Monasterios mit einem positiven Corona-Test krankgemeldet hat. Die Aufführungen laufen noch bis zum 4. September.

