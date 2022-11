Henstedt-Ulzburg: Grüne fordern Gratis-Tampons in Schultoiletten

In einem Gymnasium im westfälischen Herne gibt es bereits einen Spender mit kostenlosen Menstruationsprodukten.

Henstedt-Ulzburg Tabu brechen: Grüne fordern Gratis-Tampons in Schultoiletten

Henstedt-Ulzburg. Dieser Antrag könnte für Diskussionen sorgen: In Henstedt-Ulzburg fordern die Grünen, dass auf den Mädchentoiletten der weiterführenden Schulen im Gemeindegebiet kostenlose Menstruationsartikel, also Tampons und Binden, bereitgestellt werden. Damit solle eine Versorgung über alle Einkommens- und Gesellschaftsschichten hinweg gewährleistet werden.

„Das Thema Menstruation und die weibliche Hygiene im Allgemeinen sind immer noch mit erheblichen gesellschaftlichen Tabus belegt. Ein niedrigschwelliger, geschützter Zugang zu Menstruations- und Hygieneartikeln kann unserer Meinung nach einen Beitrag dazu leisten, diese Hemmschwellen zu verringern“, sagt Doris Dosdahl. Sie sitzt für die Fraktion im Bildungs-, Jugend, Kultur- und Sportausschuss, der sich am Dienstag, 22. November (18.30 Uhr, Ratssaal) mit dem Thema befassen wird.

Für die Grünen ist es eine Frage der Gleichberechtigung. „Unserer Meinung nach müssen Menstruationsartikel im öffentlichen Raum genauso selbstverständlich sein, wie es heute schon Toilettenpapier ist“, so Dosdahl.

Der mögliche Bedarf soll von der Verwaltung mit den jeweiligen Schülervertretungen abgesprochen werden. In Henstedt-Ulzburg gibt es mit dem Alstergymnasium, der Gemeinschaftsschule Rhen und der Olzeborchschule drei weiterführende Schulen. Zudem sollen die Kosten für die Beschaffung und den Unterhalt geprüft werden – und, ob es möglicherweise Dienstleister hierfür gibt.

Vergleichbare Angebote gibt es in Deutschland bereits mehrfach. Im Oktober hatte beispielsweise die Stadt Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ein Modellprojekt an 16 Standorten gestartet. Hier wurden Hygieneboxen installiert, nachdem die dortige Politik grünes Licht gegeben hatte. Die Kosten sind überschaubar, sie liegen in Duisburg bei 10.500 Euro.

