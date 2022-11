Kaltenkirchen. Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe und Bürgermeister Hanno Krause wenden sich mit einem Spendenaufruf an die Bürgerinnen und Bürger von Kaltenkirchen. Sie bitten um Unterstützung für das Weihnachtshilfswerk 2022.

„Auch in der heutigen Zeit gibt es leider noch viele Menschen, die mit Nöten und Problemen aus vielerlei Gründen zu kämpfen haben und denen Freude, Unterstützung und Hilfe durch andere nicht vergönnt ist“, heißt es in dem Appell. „Gerade an diese Menschen wollen wir insbesondere zur Weihnachtszeit denken und sie unterstützen. Wir bitten daher die örtlichen Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe.“

Spenden: Weihnachtshilfswerk – Kaltenkirchen sammelt für Bedürftige

Seit Anfang der 70er Jahre lässt das Weihnachtshilfswerk Kaltenkirchen den bedürftigen Bürgerinnen und Bürger Hilfe zukommen und spendet so ein wenig Freude in der Adventszeit. Unterstützt werden Menschen aus der Stadt Kaltenkirchen, auch wenn sie in auswärtigen Senioren- und Pflegeheimen wohnen.

Soziale Einrichtungen, Empfänger von Grundsicherung und Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII, Kaltenkirchener Kinder und Jugendliche in auswärtigen Einrichtungen und Pflegefamilien werden mit einer Aufmerksamkeit bedacht. „Zusammen mit den bedürftigen Familien und Personen freuen wir uns sehr über jede Spende“, sagen Krause und Scheiwe.

Geld kann auf zwei Konten der Stadt unter Angabe des Stichwortes „Weihnachtshilfswerk“ oder „WHW“ überwiesen werden: Vereinigte VR Bank eG IBAN: DE29 2179 1906 0000 0120 17 (BIC: GENODEF1WYK) oder Sparkasse Südholstein IBAN: DE05 2305 1030 0025 0325 00 (BIC: NOLADE21SHO)

