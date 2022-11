Kaltenkirchen. Der Leo-Club Alsterquelle hatte mit Unterstützung von Famila Kaltenkirchen und dem Filialleiter Andreas Findeisen zu einer Ein-Teil-Mehr-Aktion in dem Supermarkt aufgerufen – und erzielte durch die großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung einen großen Erfolg. An nur einem Vormittag kamen ganze neun prall gefüllte Einkaufswagen zusammen.

Kaltenkirchen: Überwältigend – neun Einkaufswagen voll Lebensmittelspenden

Die Lebensmittel wurden an die Tafel in Kaltenkirchen weitergeleitet, die sie an Bedürftige in der Region ausgeben wird.

Johanna Rahl, amtierende Präsidentin des Clubs, bedankte sich für die Hilfsbereitschaft und die vielen Spenden der Famila-Kunden. „Und das in so schwierigen Zeiten, die von Krieg, Krisen und Inflation geprägt sind“, sagt Rahl.