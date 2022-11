Welche kreativen Ideen man im Seniorentreff Garstedt jetzt regelmäßig ausleben kann – und zwar in Gemeinschaft.

Norderstedt. Klöppeln – wie geht das eigentlich? Im Seniorentreff Garstedt des Norderstedter Sozialwerks konnte man das kürzlich erleben. Die erfahrene Handwerkskursleiterin Sabine Kaminski hatte zum „Tag der offenen Tür für Kreative“ geladen.

Dort trifft sich regelmäßig eine Klöppelgruppe unter ihrer Leitung. „Trotz goldenen Herbstwetters sind einige gekommen, um uns über die Schulter zu schauen“, sagte Kaminski. Die Gäste selbst seien sehr erstaunt darüber gewesen, wie viele unterschiedliche Klöppelmethoden angewandt wurden – etwa auf einer Rolle oder einem Brett – und wie lange man für ein fertiges Produkt braucht.

Norderstedt: Handarbeiten – gut gegen Einsamkeit und steife Finger

Klöppeln bietet viele Möglichkeiten: Mann kann Deckchen, Dekoartikel und Accessoires herstellen.

Foto: Sozialwerk Norderstedt

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Man kann Deckchen, Dekoartikel und Accessoires klöppeln. Und gesundheitsfördernd sei dieses Hobby auch – im Seniorentreff hilft es gegen Einsamkeit, bei Gelenkerkrankungen hilft es, die Finger in Bewegung zu halten und Klöppeln ist eine gute Gedächtnisübung.

Da aber das Klöppeln nicht für jeden Menschen die richtige Betätigung ist, hat Kaminski nun das Spektrum des Treffs erweitert: „Warum nicht zum gemeinsamen Stricken, Nähen, Malen, Basteln oder Klöppeln treffen? Jeder und jede bringt mit, was er oder sie gern anfertigen möchte.“ Ab dem 22. November soll das im Seniorentreff Garstedt an der Kirchenstraße 53, an jedem vierten Dienstag im Monat, von 15 bis 17 Uhr möglich sein. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Handarbeiten im Seniorentreff Garstedt, ab dem 22.11., jeden vierten Di imMonat. Anmeldung übersabine.kaminski@web.de oder unter 0177/550 15 34.