Welche Projekte sich in der Kreishauptstadt über satte Zuschüsse freuen dürfen und was mit dem Geld geschehen soll.

Unter anderem soll dieses Industriedenkmal in Bad Segeberg vor dem weiteren Verfall geschützt werden

Bad Segeberg. Geldsegen für Bad Segeberg aus der Bundeshauptstadt: In Berlin hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die finanzielle Unterstützung der Sanierung der Segeberger Marienkirche und der historischen Wollspinnerei Blunck beschlossen. Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XI fließen 320.000 Euro in die Kreishauptstadt, 120.000 davon gehen an die Marienkirche, 200.000 Euro bekommt die Wollspinnerei.

„Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, die wir mit Dankbarkeit aufnehmen. Einerseits kommt diese Entscheidung der Denkmalpflege in Schleswig-Holstein zugute und andererseits ist sie weitere Motivation für unser ehrenamtliches Engagement“, sagte Anne-Katrin John, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Wollspinnerei Blunck.

Bad Segeberg: Denkmalschutz: Bund fördert zwei Projekte mit 320.000 Euro

Der Förderverein hatte sich im Juni um das Geld beworben. Es fließt in die Restaurierung der alten Maschinen, die insgesamt 400.000 Euro kosten wird. Die Wiederinstandsetzung und Konservierung soll die zentralen Bestandteile des Industriedenkmals vor einem weiteren Verfall schützen.

In der Marienkirche wird die Kirchenorgel mit EU Fördermitteln neu gebaut. Damit die Orgel auch tatsächlich eingebaut und ihren vollen Klang entfalten kann, muss die Rückwand dringend saniert werden. Dafür wird das Geld aus Berlin verwendet.

Bad Segeberg: Bundestagsabgeordnete hatten sich eingesetzt

Die beiden Bundestagsabgeordneten des Kreises Segeberg, Bengt Bergt (SPD) und Gero Storjohann (CDU), hatten sich beide für die Unterstützung der Projekte in Berlin eingesetzt. „Das ist ein wichtiger Beitrag für den Erhalt historisch bedeutender kultureller Werte in unserer Region“, sagt Bergt, die beiden Einrichtungen persönlich informierte.

Der erkrankte Storjohann lässt über sein Büro mitteilen, dass ihm die Förderung von Baudenkmälern als historische Visitenkarten für die Region Segeberg am Herzen liege.