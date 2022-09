Karl-May-Spiele: Klaws macht den Travolta und Karrenbauer die Horror-Hexe

Alexander Klaws lässt in der Disco die Sau raus: Er spielt die Travolta-Rolle des Tony Manero im Musical "Saturday Night Fever" am Staatstheater Darmstadt.

Bad Segeberg. Ein Leben nach den Karl-May-Spielen: Kann es das geben? Natürlich geht nicht jeder Schauspieler nach der langen, kräftezehrenden Saison, die einen neuen Zuschauerrekord beschert hat, in ein neues Engagement. Aber einige haben bereits seit längerer Zeit lukrative Verträge mit interessanten Aufgaben in der Tasche. Melanie Böhm und Alexander Klaws zum Beispiel stecken schon längst wieder in den Proben für kommende Projekte. Sascha Hödl steht schon wieder auf der Bühne, Katy Karrenbauer begibt sich in die Horrorszene.

Die Wiener Schauspielerin Melanie Böhm hatte nach den Segeberger Karl-May-Spielen überhaupt keine Zeit zum Verschnaufen. Ganz im Gegenteil: Während der letzten Aufführungswoche am Segeberger Kalkberg musste sie zwischendurch immer wieder in die Landeshauptstadt fahren, weil am Theater Kiel bereits am 29. August die Proben für „Der Zauberer von Oz“ begonnen haben.

Karl-May-Spiele: Winnetou spielt Travolta, Karrenbauer gibt die Horror-Hexe

Melanie Böhm spielt im Ensemble des Musicals "Der Zauberer von Oz" an der Oper Kiel. Premiere ist am 8. Oktober.

Foto: Olaf Struck/Theater Kiel

„Mit einem zauberhaften Ensemble machen wir uns auf in den Sturm“, schreibt Melanie Böhm (30), die bei den diesjährigen Karl-May-Spielen die Rolle der deutschen Siedlerin Lissy übernommen hatte, auf Instagram. Daniel Karasek inszeniert für die Opernabteilung des Theaters Kiel das Musical von Harold Arlen und E. Y. Harburg. Melanie Böhm gehört zum Ensemble und übernimmt mehrere Rollen. Premiere ist am 8. Oktober um 19.30 Uhr; bis zum 26. März 2023 bleibt das Musical im Repertoire des Theaters.

Ganz in seinem Element dürfte Winnetou-Darsteller Alexander Klaws sein. Als mehrfach ausgezeichneter Musical-Darsteller übernimmt er am Staatstheater Darmstadt die Hauptrolle in den Musical „Saturday Night Fever“. Er spielt genau den Tony Manero, den John Travolta in dem legendären Film einst gespielt hat: Jener Tony lebt in den Tag hinein und wartet nur auf die Samstagabende, wenn er in seine Disco geht, um dort zu tanzen und sich mit seinen Freunden zu treffen.

Melanie Böhm zieht es an die Oper, Alexander Klaws an die Musicalbühne

Alexander Klaws kann dort alles aufbieten, was er gelernt hat und wofür er populär ist: Schauspielern, Tanzen und Singen. Er bewegt sich also auf gewohntem Terrain, zumal die Rolle für ihn nicht neu ist: Schon seit Januar wurde das Stück dort in unregelmäßigen Abständen gegeben. „Alexander Klaws spielt, tanzt und singt fantastisch“, berichtete der Radiosender hr2 in seiner Sendung „Am Morgen“ nach der Premiere. Am Freitag, 23. September, steigt Alexander Klaws wieder ein. In den drei Aufführungen davor war er noch von Sascha Luder ersetzt worden.

Außerdem hat Alexander Klaws den Titelsong der neuen Staffel der Kinderserie „Gus,der klitzekleine Ritter“ aufgenommen. Der Serie ist seit dem 20. September auf dem Disney Channel zu sehen. Die unterbrochene Arbeit am neuen Musikalbum will Alexander Klaws demnächst wieder aufnehmen. Von Ende März bis Mitte April 2023 wird Alexander Klaws als „Mülli Müller“ bei der „Masked Singer Tour 2023“ in 13 Städten dabei sein.

Katy Karrenbauer spielt Hauptrollen in einem Horrorfilm und in einem Thriller

Katy Karrenbauer, hier an der Seite von Sascha Hehn, steht in zwei internationalen Filmprojekten vor der Kamera. Sie spielt Hauptrollen in einem Horrorfilm und in einem Thriller.

Foto: imago stock / imago/Gartner

Katy Karrenbauer zieht es von der Karl-May-Bühne wieder vor die Kamera. Als resolute Rosalie Ebersbach hat sie die Zuschauer in Bad Segeberg begeistert, demnächst bekommen die Zuschauer bei ihrem Anblick eher eine Gänsehaut. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für den italienisch/amerikanische Horrorfilm „Darkside Witches II, in dem die Schauspielerin aus Berlin die Hauptrollen spielt.

Außerdem stehen die Dreharbeiten für den Thriller „Lara a escort Story“ an. In beiden Filmen führt Gerard Diefenthal Regie. Er war für die visuellen Effekte im letzten James-Bond-Film, im jüngsten Star-Wars-Film und in „Jurassic World - Das gefallene Königreich“ verantwortlich.

Sascha Hödl sprang zwölf Mal als Winnetou ein

Vom Kalkberg nach Italien: Sascha Hödl in seiner Rolle eines Italieners in dem Stück „Avanti Avanti“, mit dem er zurzeit auf Tournee ist.

Foto: saschahoedl / Privat

Sascha Hödl, der in der abgelaufenen Karl-May-Saison zwölfmal als Winnetou einspringen musste und sich damit in die Herzen vieler Zuschauer spielen konnte, hat eine Rolle in der Komödie „Avanti Avanti“ nach dem gleichnamigen Billy-Wilder-Filmklassiker übernommen.

Sängerin Stefanie Hertel steht in dem Stück als Hauptdarstellerin erstmals auf einer Theaterbühne. Seit dem 16. September bis 27. November ist Sascha Hödl damit auf Tournee durch die Theater im Süden Deutschland. Veranstalter sind die Theatergastspiele Fürth. Von März bis Mai 2023 steht Sascha Hödl für das Fürther Tourneetheater in dem Stück „Die Geierwally“ als Hauptdarsteller auf der Bühne.

Sascha Hehn genießt das Leben als Schauspiel-Rentner

Joshy Peters und Stephan A. Tölle sind demnächst wieder in der beliebten Krimi-Serie „Nord bei Nordwest“ in der ARD zu sehen. Neue Folge werde ab Februar gedreht. Tölle spielt den skurrilen Bestatter Töteberg, Peters den Kriminaltechniker Puttkammer. Karl-May-Allzweckwaffe Joshy Peters war in der abgelaufenen Saison als Butler an der Seite von Sascha Hehn zu sehen, Stephan A. Tölle hatte als Mr. Baumgarten und Paddy eine Doppelrolle.

Bis zum Frühjahr 2023 muss Joshy Peters sechs Hörbücher einsprechen, zurzeit ist er dreimal in Woche im Studio Hamburg, um Filme zu synchronisieren. Außerdem ist er als Sprecher für Dokumentationen aktiv. „Bei meiner Agentur sind zwei Anfragen für TV-Rollen eingegangen“, sagt der Schauspieler. „Darum habe ich ich aber noch nicht weiter gekümmert.“

Joshy Peters und Stephan A. Tölle drehen gemeinsam „Nord bei Nordwest“

Kollegen auf der Bühne und vor der Kamera: Joshy Peters (links) und Stephan A. Tölle wirken gemeinsam in der Krimi-Serie "Nord bei Nordwest" mit.

Foto: Frank Knittermeier

Sascha Hehn, der „Ölprinz“, hatte eigentlich keine Rollen mehr übernehmen wollen, machte für die Karl-May-Spiele aber eine Ausnahme. Wie er in Talkshows mehrfach verkündete, will er sein Leben aus Schauspiel-Rentner genießen.

Hinter den Kulissen der Karl-May-Spiele wird erstmal Urlaub gemacht: Geschäftsführerin Ute Thienel und Mediensprecher Michael Stamp, der gleichzeitig Autor der Theaterfassungen ist, nehmen ihre Arbeit erst wieder Anfang Oktober auf. Dann beginnen auch die Vorbereitungen für die Saison 2023.

Karl-May-Spiele: Regisseur Ulrich Wiggers geht an die Oper

Karl-May-Regisseur Ulrich Wiggers zieht es zur Oper: An der Oper Leipzig inszeniert er die Kálmán-Operette „Das Veilchen vom Montmartre“. Ob er im kommenden Jahr wieder Regie am Kalkberg führt, wird noch nicht bekanntgegeben. Dagegen spricht aber eigentlich der Zeitpunkt der „Inszenierung „3 Musketiere“, die am 17. Juni 2023 im Staatstheater Augsburg Premiere hat. Wiggers führt Regie… Zu diesem Zeitpunkt laufen bereits seit gut drei Wochen die Proben für das Stück „„Winnetou I - Blutsbrüder“, in dem wieder Alexander Klaws die Winnetou-Rolle übernimmt.

Die Karl-May-Pferde haben jetzt eine Pause, aber in Bewegung werden sie trotzdem gehalten. Dafür sorgen Sylvia Kassel und Hanna Schattner auf einem Pferdehof in Groß Rönnau. Beide sind für das Reit- und Pferdetraining verantwortlich und sorgen dafür, dass die Pferde topfit in die nächste Saison gehen.