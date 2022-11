Norderstedt. Stadtpräsidentin Kathrin Oehme und Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder rufen zur Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag am 13. November in Norderstedt auf.

„Nutzen wir den Volkstrauertag als gemeinsamen Appell für Toleranz, Frieden und für mehr Menschlichkeit. Machen Sie durch Ihre Teilnahme den Volkstrauertag zu einer Demonstration für den Frieden“, teilen Oehme und Roeder mit und laden zur Hauptveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, von 13 Uhr an, in die Rathaus-Galerie an der Rathausallee 50 ein.

Norderstedt: Volkstrauertag: Zentrales Gedenken für Toleranz und Frieden

Der Volkstrauertag sei ein Tag, um an all‘ das Leid in allen Teilen der Welt zu erinnern und zu zeigen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, heißt es in dem Aufruf. „Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. An die Opfer von Extremismus, Antisemitismus und Rassismus: an Kinder, Frauen und Männer aller Völker und Nationen. Vergessen wir diese Menschen nicht!“

Menschenrechte werden weltweit missachtet

Auch heute müssten viele noch unsagbares Leid ertragen. Menschenrechte werden missachtet und Gewalttaten gegen Unschuldige verübt. „Dies kann jeden von uns, zu jeder Zeit und an jedem Ort dieser Welt treffen, unabhängig davon, welcher Nationalität, ethnischer Herkunft oder welchen Glaubens wir angehören“, so der Appell.

„Nur, wenn die Menschen, die ihr Leben in Kriegen, durch Vertreibungen, Flucht und Gewaltherrschaft verloren haben, nicht vergessen werden, ist es möglich, die Zukunft menschlicher zu gestalten.“ Deshalb, so Oehme und Roeder, seien alle Norderstedterinnen und Norderstedter, alle örtlichen Vereine und Verbände, dazu aufgerufen, an der zentralen Veranstaltung in unserer Stadt teilzunehmen.

In der Gemeinde Henstedt-Ulzburg werden am 13. November Kränze niedergelegt. Im Ortsteil Henstedt, um 12.30 Uhr, (im Anschluss an den Gottesdienst vor dem Ehrenmal auf dem Friedhof Henstedt. Im Ortsteil Ulzburg, um 14.30 Uhr, vor dem Ehrenmal auf dem Beckersberggelände.