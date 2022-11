Ein König in Not: Welchen ganz besonderen Auftrag Griffdesignerin Ulrike Dievernich von Abendblatt-Lesern bekam.

Ellerau. Schachmatt lag er da, der König. So ganz ohne seine Krone. Mitten auf dem Werktisch. Doch dann kam die Dame ins Spiel: Ulrike Dievernich. Und alles wurde gut.

Im Abendblatt hatten wir im September über Dievernich und ihren Online-Shop meingriff.de in Ellerau berichtet. Daraufhin wurde ein Ehepaar mit einem kleinen, aber emotional bedeutsamen Problem auf Divernich aufmerksam. Und so kam die Designerin zu einem ungewöhnlichen Auftrag.

Ellerau: „Berührend“ – Liebesbeweis nach fast 60 Jahren Ehe

Die Abendblatt-Leserin erklärte ihr, sie habe ihrem Mann, einem leidenschaftlichen Schachspieler, 1963 ein Schachspiel zur Verlobung geschenkt. Seitdem war es stets spielbereit. Bis der König plötzlich seine Krone verlor. Was die Dame sehr betrübte. Sie bat Ulrike Divernich um Hilfe.

Dievernich fertigt eigentlich aus Holz individuelle Schrankknöpfe, Möbelgriffe, Kindergarderoben und Kinderkleiderbügel und liefert diese an Kunden in Deutschland und er ganzen Welt. Doch die Geschichte um den König und seine verlorene Krone habe sie sehr bewegt, sagt die 50-Jährige beim Lokaltermin in ihrer Ellerauer Werkstatt.

Fingerspitzengefühl und Lupenarbeit waren gefragt

Vorher, nachher: Dem Schach-König fehlte die Krone. Und Ulrike Divernich setzte sie ihm wieder auf.

Foto: Ulrike Divernich

Diese ist auch Showroom, in dem sie nach vorheriger Anmeldung ihre KundInnen persönlich berät. „Das Ehepaar stand auf einmal in meinem Büro und bat mich um Hilfe. Ich entschied mich, diesen ungewöhnlichen Auftrag anzunehmen“, sagt Ulrike Dievernich.

Mit Fingerspitzengefühl und Lupenarbeit sägte, schleifte und malte sie und setzte dem König erneut die Krone auf. „Eine Woche später kamen die beiden wieder, und es war für mich ein ganz besonderer und sehr berührender Moment. Es war so schön zu sehen, wie sie sich freuten.“ Ein erneuerter Liebesbeweis nach fast 60 Jahren Ehe.

Ellerau: Dievernich betreibt ihr Business seit 2005

Ulrike Dievernich, die ihr Business 2005 auf beengten zwei Quadratmetern unter ihrer Kellertreppe an einem alten ausgedienten Küchentisch im Nebenerwerb startete, ist seit 1. August 2022 nun hauptberuflich selbstständige Unternehmerin. Und ihr Angebot wird immer vielfältiger. Neuester Zugang im Griff-Sortiment: Bulli-Möbelgriffe – gibt’s auf Anfrage in allen gewünschten Farben.

Für die Fertigung holt sich die Mutter zweier Söhne deutschlandweite Unterstützung. Für Gravuren, Häkel- oder Lederbezüge ihrer Möbelknöpfe oder die Lasergravuren der personalisierten Kinderkleiderbügel zu Geburt, Taufe oder Geburtstag.