Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in der Kräuterteefabrik in Kaltenkirchen.

Kaltenkirchen. In einer Kräuterteefabrik an der Rudolf-Diesel-Straße in Kaltenkirchen ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war laut Angaben der Feuerwehr an einer Produktionsmaschine in einer Halle des Unternehmens entstanden. Das Feuer muss sich dann weiter ausgebreitet haben und stieg schließlich bis ins Dach der Halle.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Kaltenkirchen zum Einsatzort alarmiert. Aktuell sind drei Löschzüge mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Momentan öffnet die Feuerwehr von einem Teleskopmast aus mit Motorsägen das Dach um an die Brandstellen heran zu kommen.

Feuerwehr Kaltenkirchen: Häuser und Lokal evakuiert nach Brand in Kräuterteefabrik

Die Feuerwehr versucht ein Loch ins Dach der Produktionshalle zu schneiden, um an den Brandherd zu kommen.

Bei dem Kräuterteehersteller handelt es sich um die Dieckmann KG, ein laut Eigenauskunft inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 35 Beschäftigten. „Wir verarbeiten und veredeln getrocknete pflanzliche Rohstoffe wie Kräuter, Gemüse und Gewürze für die Lebensmittelindustrie“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Der Qualm verbreitete sich in der gesamten Umgebung. Häuser und ein Lokal wurden evakuiert.

In der Nähe des Betriebes befindet sich das griechische Lokal „Akropolis“. Zum Zeitpunkt des Brandes waren dort offenbar etliche Gäste beim Abendessen. Die Feuerwehr musste das Lokal evakuieren. Die Rettungsdienste kümmerten sich um die Menschen.

Auch weitere bewohnte Häuser in der Umgebung des Brandortes wurden geräumt. Über Warnapps gingen Alarme an Anwohnerinnen und Anwohner heraus. Sie wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.