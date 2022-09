Weihnachtsmärkte in Hamburg 2022 – Übersicht aller festlichen Highlights

Weihnachtsmarkt Hamburg: Der "Weißerzauber" am Jungfernstieg öffnet am 17. November seine Pforten.

Hamburg. Vor zwei Jahren wurden sie abgesagt. 2021 gab es zwar den Budenzauber in der Adventszeit, aber mit strengen Vorschriften. Doch 2022 sollen die Weihnachtsmärkte in Hamburg die Menschen wieder wie gewohnt auf Heiligabend einstimmen – mit Lichterglanz, Glühwein, Schmalzgebäck, Musik und allem Pipapo. Auch nach Angaben der Wirtschaftsbehörde finden die Märkte statt – derzeit werde wegen der steigenden Energiekosten geprüft, ob die Schausteller eine Bezuschussung zur Weihnachtsbeleuchtung erhalten, so eine Sprecherin.

Bereits Anfang November eröffnet der erste Weihnachtsmarkt in Hamburg, es folgen viele weitere: Klassiker mit imposanter Kulisse oder kleine gemütliche Weihnachtsmärkte – sie alle bringen Hamburger und Touristen schon Wochen vor Heiligabend in Weihnachtsstimmung.

Hier finden Sie die Übersicht zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Hamburg – diese wird fortlaufend aktualisiert, weil einige Märkte ihre Öffnungstermine und ihr Programm noch nicht veröffentlicht haben.

Bezirk Hamburg-Mitte:

Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus – der Historische

Er gehört bei Hamburgern und Touristen wohl zu den beliebtesten Märkten in der Adventszeit: Der historische Weihnachtsmarkt direkt vor dem Rathaus, der ab dem 21. November täglich geöffnet hat. Der von Roncalli veranstaltete Weihnachtsmarkt steht wie immer unter dem Motto "Kunst statt Kommerz" – also Nürnberger Lebkuchen statt Popcorn, Kunsthandwerk wie Olivenholz-Schnitzereien statt Plastikzeugs. Bis zum 23. Dezember können die Besucher durch die Spielzeuggasse bummeln und Rathausmarkt-Glühwein kosten.

Der historische Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus ist auch bei Touristen sehr beliebt.

Foto: Klaus Bodig

Weihnachtsmarkt am Michel – der Besinnliche

Ein besonderes Jubiläum steht beim Weihnachtsmarkt am Michel an: Der älteste Weihnachtsmarkt Hamburgs feiert seinen 100. Geburtstag! Am 26. und 27. November zeigen mehr als 100 Aussteller in der Krypta, auf dem Kirchplatz und im Gemeindehaus ihre Waren – Kunsthandwerk, Mode und Schmuck. Bereits am Freitag (25. November) wird um 16.30 Uhr der Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz mit Hauptpastor Alexander Röder feierlich illuminiert. Am Sonnabend und Sonntag können Kinder basteln, „Singen – Hören – Staunen" mit der Kinder- und Jugendsingschule St. Michaelis oder mit ihren Eltern am 1. Advent dem Posaunenchor St. Michaelis lauschen.

Weihnachtsmarkt "Weißerzauber" – der Weiße

Weiße Zelte statt Holzhütten und ein silber-goldenes Lichterspiel: Der Weihnachtsmarkt direkt an der Binnenalster trägt zu Recht den Namen "Weißerzauber", der am 17. November um 11 Uhr öffnet. Besonders beliebt ist das historische Riesenrad von 1926, das einen herrlichen Blick auf die glitzernde Alstertanne bietet. Tausende kleine Glühlampen tauchen den Markt mit seinen weißen Pagodenzelten in ein besonderes Licht. Zudem wird dieses Jahr eine neue Eisprinzessin gesucht, für die sich Interessentinnen bewerben können. Am 9. Dezember soll es das "Casting der Eisprinzessin 2023" geben. Der Weihnachtsmarkt hat bis zum 29. Dezember geöffnet.

Am Jungfernstieg wird es weiß (Archivbild).

Foto: RSW Veranstaltungs GmbH /Weißerzauber

Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt – der Kollegiale

Hier sehen die Stände zum Anbeißen aus: Der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt, auf dem rund um das Lessingdenkmal ein märchenhaftes Dorf aus Lebkuchen-Häuschen ein Hänsel-und-Gretel-Gefühl vermittelt, ist jedes Pfefferkuchen-Häuschen individuell gestaltet. Wegen seiner zentralen Lage treffen sich hier vor allem gerne Kollegen auf einen Glühwein zum Feierabend. Kulinarisch erwarten die Besucher Klassiker wie Spanferkel, Flammkuchen und Bratwurst. Öffnungszeiten: 21. November bis 23. Dezember, täglich 11 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt St. Petri – der Märchenhafte

Eine Weihnachtsoase mitten in der Hamburger City: So wird der Weihnachtsmarkt St. Petri gerne beschreiben, dessen Kulisse durch die Kirche im Hintergrund und Dutzende Tannen eine Besondere ist. Vor allem Kinder können vieles vor dem Gotteshaus entdecken. An den in warmes Licht getauchten Holzhütten gibt es zudem Spielzeug, Kunsthandwerk und festliche Dekorationsartikel zu erwerben. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt vom 21. November bis zum 30. Dezember täglich von 10.30 bis 21 Uhr (Heiligabend bis 14 Uhr, am 25. Dezember geschlossen).

Der Weihnachtsmarkt vor der St. Petri Kirche (Archivbild).

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/McP-Waldkirch

Weihnachtsmarkt am Gerhart-Hauptmann-Platz – der Nostalgische

Es wird wieder gehämmert, geschnitzt, gemeißelt, gebastelt und geschliffen: An Kunsthandwerk kommt man auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz nicht vorbei. In zahlreichen alten Fachwerkbuden zeigen Handwerker, was sie können. Die Kleinen haben vermutlich eher Augen für die lebensgroße Weihnachtskrippe und die Tanne, die mit Hunderten Kerzen geschmückt ist. Öffnungszeiten: 17. November bis 30. Dezember, täglich von 10 bis 21 Uhr, sonntags ab 11 Uhr (20. November und 25. Dezember geschlossen).

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz (Archivbild)

Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt / Roland Magunia

Weihnachtsmarkt Santa Pauli – der Geilste

Konventionelle Weihnachtstradition und frivoles Kiezleben – auf dem "geilsten" Weihnachtsmarkt Hamburgs verschwimmen die Grenzen auch in diesem Jahr. Denn beim "Santa Pauli" auf dem Spielbudenplatz sind erneut heiße Engel und ein Stripwald zu finden. Auch einige Verkaufsstände sind garantiert nicht jugendfrei. Getränke wie „Bordsteinschwalbe“ oder der heiße „Nussknacker“ stimmen hier auf das Fest der Liebe ein. Öffnungszeiten: 14. November bis 23. Dezember, montags bis mittwochs 16 bis 23 Uhr, donnerstags bis 0 Uhr, freitags und sonnabends 13 bis 1 Uhr, sonntags 13 bis 23 Uhr. Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen.

Santa Pauli hat vor allem Stände für Erwachsene (Archivbild).

Foto: picture alliance / | -

Weihnachtsmarkt an der Spitalerstraße – der Hanseatische

Der Weihnachtsmarkt Spitalerstraße versteht es, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Die Verkaufsbuden sind in hanseatischer Backsteinoptik gehalten, aber mit moderner Lichttechnik illuminiert. Auf dem Markt in der Innenstadt finden die Besucher so ziemlich alles, was zu einem Weihnachtsmarkt gehört. Es duftet nach Maronen, Bratwurst, Zimtsternen und anderen Leckereien. Wer auf Superlative steht, ist hier auch richtig: Denn der Weihnachtsmarkt Spitalerstraße hat eine der größten begehbaren Weihnachtstannen Hamburgs zu bieten. Öffnungszeiten sind vom 17. November bis zum 30. Dezember (geschlossen am 20. November und 25. Dezember).

Der Weihnachtsmarkt an der Spitalerstrasse (Archivbild).

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Ohde | C.Ohde/Bildagentur-online

HafenCity Weihnachtsmarkt – der Sportliche

Wintergolfen als besonderes Eisvergnügen für die ganze Familie: Das hat der Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard in der HafenCity zu bieten, der vom 21. November bis 30. Dezember geöffnet hat (24. und 25. Dezember geschlossen). Groß und Klein können hier täglich Minigolf spielen – Kinder unter 18 Jahren kostenfrei. Nussknacker, Schneemänner, Lebkuchenhäuser und Iglus sind die Hindernisse und Ziele auf den frostigen Bahnen (Öffnungszeiten Minigolf: Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende 12 bis 19 Uhr). Unter der Woche können Unternehmen den winterlichen Zeitvertreib von 18 bis 20 Uhr buchen. Die große Eröffnungsshow mit Musik, Tanz und Akrobatik ist am 24. November um 19.30 Uhr auf den Marktplatz des Überseeboulevards zu sehen. Um Energie zu sparen wird es in diesem Jahr keine Eislaufbahn am Überseeboulevard geben.

Festlich beleuchtet: Der Weihnachtsmarkt im Überseequartier in der HafenCity.

Foto: Überseequartier

Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel – der Maritime

Hach, dieses Licht: Selbst Weihnachtsmuffel dürften bei dem Blick auf das sich im Fleet spiegelnde Adventslicht in Weihnachtsstimmung kommen – zudem über dem Fleetweihnachtsmarkt der Duft von Kräutern und Gewürzen liegt. Und dann wäre da noch die Lage: Der Hafen direkt um die Ecke, die Alster direkt angebunden – allein der Standort verleiht dem Markt maritimes Flair. Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember, sonntags bis donnerstags 12 bis 21 Uhr, freitags und sonnabends 12 bis 22 Uhr.

Wintergarten St. Pauli – der Rutschige

Er liegt mitten im Szene-Dreieck Schanze-Karoviertel-St. Pauli und richtet sich an die Nachbarschaft ebenso wie an Gäste aus aller Welt: Höhepunkt des Wintergartens St. Pauli sind die Eisstock-Bahnen vor der Rindermarkthalle, die kleine und große Besucher zum sportlich-rutschigen Wettbewerb einladen. Nach den Aktivitäten auf dem Eis, bietet der Wintergarten mit skandinavischen Hütten Erholung, Kinder können Karussell fahren. Öffnungszeiten: 17. November bis 23. Dezember, Montag bis Freitag 15 bis 21 Uhr, Sonnabend 12 bis 22 Uhr, Sonntag 15 bis 20 Uhr (Totensonntag: 16 bis 20 Uhr).

Höhepunkt des Wintergartens St. Pauli sind die Eisstock-Bahnen (Archivbild).

Foto: Rindermarkthalle St. Pauli

Weihnachtsmarkt "Winter Pride" – der Rosarote

Jingle Bells und andere Weihnachtsklassiker muss hier niemand in Endlosschleife befürchten. Stattdessen geben beim Winter Pride in St. Georg, dem größten schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt Norddeutschlands, Szene-DJs den Takt an. "Von Pop bis Schlager und Electro ist für jede(n) was dabei", verspricht der Veranstalter. Wer es intimer mag, kann auch eine eigene kleine Hütte für einen Umtrunk oder eine Feier mieten. Der rosa-rote Weihnachtsmarkt hat vom 21. November bis 30. Dezember geöffnet (Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends bis 0 Uhr). Heiligabend und Weihnachten bleibt der Markt geschlossen.

Winter Pride in St. Georg (Archivbild)

Foto: Ahoi Events

Weihnachtsbasar der nordischen Seemannskirchen – der Skandinavische

Der Weihnachtsbasar der vier nordischen Seemannskirchen in Hamburg läutet für viele Menschen die besinnliche und stimmungsvolle Adventszeit ein – skandinavisch und schon im November. Mit ihren Kunsthandwerkständen, landestypischen Leckereien und vielem mehr verbreitet der kleine Weihnachtsmarkt schon im November Lust auf die Vorweihnachtszeit – und ist sowohl bei Hamburgern als auch Touristen sehr beliebt.

An zwei Wochenenden im November ist der Weihnachtsbasar an der Ditmar-Koel-Straße der nordischen Seemannskirchen ein beliebter Anlaufpunkt für Skandinavien-Fans. Mit dabei sind die Finnische, die Schwedische, die Norwegische und die Dänische Seemannskirche. Öffnungszeiten: 11. bis 13. November und 18. bis 20. November, jeweils von 12 bis 19 Uhr, sonntags bis 18 Uhr.

Bezirk Altona:

Weihnachtsmarkt in Ottensen – der Internationale

Der Weihnachtsmarkt in Ottensen (Archivbild)

Foto: Bergmanngruppe

Als besonders kinderfreundlich und international gilt der beliebte Weihnachtsmarkt in Ottensen. Die mehr als 40 rot-weißen skandinavischen Hütten an der Ottensener Hauptstraße haben vom 21. November bis zum 23. Dezember geöffnet. Kinder bis zwölf Jahre können dort in der Zwergenhütte Gebasteltes oder Gebackenes verkaufen. Am 6. Dezember schaut der Nikolaus höchstpersönlich auf dem Weihnachtsmarkt vorbei – und hat für die kleinen Besucher auch eine Überraschung in seinem Sack versteckt. Erwachsene können derweil der Kulinarik frönen und zum Beispiel eine vegane Currywurst oder besondere polnischen Spezialitäten probieren.

Bezirk Hamburg-Nord:

Weihnachtsmarkt in Eppendorf – der Charmante

Gemütlich geht es auf dem Weihnachtsmarkt in Eppendorf (Marie-Jonas-Platz) zu. Die Großen lassen es sich an der Punsch-Hütte gut gehen, die Kleinen können mit der Hexe Knickebein Adventslieder singen. Auch der Weihnachtsengel schaut einmal die Woche vorbei. Der "Eppendorfer Weihnachtsbummel" hat vom 21. November bis 30. Dezember geöffnet.

Der "Eppendorfer Weihnachtsbummel" (Archivbild)

Foto: bergmann-gruppe.net / Foto: Thomas Panzau

Weihnachtsmarkt Adventszeit St. Markus – der Heimelige

In Hoheluft eröffnet am 24. November der Weihnachtsmarkt Adventszeit St. Markus. Am Kirchplatz werden bis zum 22. Dezember regionale und fair produzierte Produkte angeboten. Am 6. Dezember kommt natürlich auch der Nikolaus vorbei – inklusive Wunschzettelaktion.

Adventszeit St. Markus (Archivbild)

Foto: bergmann-gruppe.net / Foto: Thomas Panzau

Wintertreff Winterhude – der Kleine

Der "Wintertreff Winterhude" feierte im vergangenen Jahr Premiere und ist auch 2022 wieder mit dabei. Auf dem Winterhuder Marktplatz können Besucher vom 23. November bis 23. Dezember Cranberry- oder Boddenpunsch und weitere winterliche Heißgetränke schlürfen. Auch regionale Bio-Produkte fehlen auf dem kleinen Markt nicht.

Weihnachtsmarkt in Barmbek – der Rustikale

Das Hüttendorf und die Weihnachtslounge verleihen dem Barmbeker Weihnachtsmarkt auf dem Piazzetta-Ralph-Giordano einen rustikalen Charme. Und der Begriff rustikal passt auch zum Essensangebot – denn neben Weihnachtsbäckerei und Crêpes gibt es auch Spanferkelburger und Bratwurst. Besucher können auf dem Markt auch gleich ihren Christbaum aussuchen, während die Kleinen noch eine Runde auf dem nostalgischen Kinderkarussell drehen. Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember, täglich 12 bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr (geschlossen am 24./25./26. Dezember).

Der Barmbeker Weihnachtsmarkt

Foto: H&P Events

Sierichs Winterzauber im Hamburger Stadtpark – der Feierliche

Er liegt mitten im Hamburger Stadtpark und bietet einen Blick über den Stadtparksee bis zum Planetarium: Sierichs Winterzauber. Der Familien-Wintermarkt lockt Groß und Klein mit zahlreichen Angeboten, darunter After-Work-Partys, Live-Bands, der Nikolaus UND der Weihnachtsmann und vieles mehr. Am 3. und 4. Advent gibt es Nordmanntannen zum Verkauf. Öffnungszeiten: 18. November bis 30. Dezember (geschlossen vom 24. bis 26. Dezember).

Bezirk Eimsbüttel:

Weihnachtsmarkt an der Osterstraße – der Kinderfreundliche

Skandinavische Weihnachtshäuser, strahlende Lichter, ein gemütliches Lagerfeuer und eine überdachte Lounge: vor allem bei Familien ist der Weihnachtsmarkt auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz sehr beliebt. Kinder werden sich auf das Nostalgie-Karussell, Hexe Knickebein und Trudes Bastelstube freuen. Erwachsene können sich an der Muggelbude aufwärmen. Öffnungszeiten: Vom 17. November bis 30. Dezember, montags bis sonnabends 12 bis 21 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr, Totensonntag 16 bis 20 Uhr (geschlossen com 24. bis 26. Dezember).

Im Lichterglanz: Der Weihnachtsmarkt auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz (Archivbild).

Foto: IG Osterstraße e.V

Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche – der Gemütliche

Das kleine Weihnachtsdorf an der Apostelkirche in Eimsbüttel ist vor allem eins – gemütlich. Der Markt ist bei Kindern und ihren Eltern gleichermaßen beliebt. Bei den Kleinen, weil es einen Kinderspielbereich mit vielen Aktionen wie Wichtelwerkstatt und Erzähltheater gibt. Bei den Großen, weil sie ihren Nachwuchs ohne Probleme im Auge behalten können – und sich dabei mit einem heißen Winzerglühwein an der Feuerstelle wärmen können. Öffnungszeiten: 17. November bis 22. Dezember, Montag bis Mittwoch 14.30 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag 14.30 bis 22 Uhr, Sonnabend 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr (20. November 17 bis 20 Uhr).

Der Weihnachtsmarkt an der Apostelkirche in Eimsbüttel.

Foto: Arne Buchholz & Stephan Bohn GbR

Christgrindelmarkt in Rotherbaum – der Kulturelle

Der Christgrindelmarkt auf dem Allendeplatz spiegelt die kulturelle Vielfalt des Viertels wider. Musiker und Kleinkünstler treten in der Adventszeit auf dem Markt auf. Weihnachtliche Spezialitäten und gemütliche Sitzgelegenheiten laden Groß und Klein zum Verweilen ein. Öffnungszeiten: 17. November bis 22. Dezember, montags bis sonnabends von 12 bis 22 Uhr, sonntags ab 12 Uhr.

Mitten im Grindelviertel: Der Christgrindelmarkt (Archivbild)

Foto: ChristGrindelMarkt

Weihnachtsmarkt in Niendorf – der Nordische

Hier duftet es nach frischen Holzspänen, Glühwein und Schmalzkuchen. Rustikale Holzhütten, echte skandinavische Riesen-Tipis und Tannen verbreiten zudem nordisches Flair auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Tibarg – es wird wieder „hyggelig“ in Niendorf. "Hygge“ – der Begriff bedeutet für die Dänen so etwas wie Gemütlichkeit. Und genau das verspricht der Markt. Öffnungszeiten voraussichtlich vom 24. November bis 24. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr (am 24. Dezember bis 13 Uhr), Glühweinausschank von Donnerstag bis Sonnabend bis 21 Uhr.

Bezirk Wandsbek:

Wandsbeker Winterzauber – der Längste

Wer die besinnliche Jahreszeit kaum erwarten kann, ist in Wandsbek richtig – dort startet der Winter bereits Anfang November. Ab dem 4. November bringt der „Wandsbeker Winterzauber“ Besucher in Adventsstimmung. Die Attraktion im Winterdorf ist erneut die 400 Quadratmeter große „Like-Ice-Bahn“, auf der Groß und Klein bis zum 1. Januar 2023 ihre Eislaufkünste unter Beweis stellen können. Zudem hat der Markt eine bayerische Almhütte und eine Panorama-Terrasse zu bieten. Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet (Heiligabend und Silvester 11 bis 14 Uhr, Weihnachten 14 bis 21 Uhr, Neujahr 14 Uhr bis 21 Uhr).

Der Wandsbeker Winterzauber hat bis zum 1. Januar 2022 geöffnet (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz

Bezirk Harburg:

Weihnachtsmarkt in Harburg – der Traditionelle

Seit mehr als 50 Jahren lockt der Harburger Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse des barocken Rathauses die Besucher an. Los geht es in diesem Jahr am 17. November (täglich 11 bis 21.30 Uhr, sonntags 13 bis 21.30 Uhr). Vor allem die kleinen Besucher können sich auf viele Überraschungen freuen. Weihnachtsstimmung verbreitet der Markt in Harburg bis zum 29. Dezember (24. und 25. Dezember geschlossen).

Der Weihnachtsmarkt in Harburg.

Foto: Jörg Riefenstahl

Weihnachtsmarkt im Harburger Binnenhafen – der Bunte

„Ho Ho Ahoi“ heißt es auf dem Weihnachtsmarkt im Harburger Binnenhafen. Die genauen Daten des Marktes wurden noch nicht veröffentlicht. In bunten Containern werden den Besuchern regionale Köstlichkeiten wie norddeutsche Käsespätzle mit Wikinger Salz oder X-Mas-Burger vom Holsteiner Schwein angeboten. Weihnachtliche Musik der Singer-Songwriter können Sie an der Feuerstelle genießen oder beim Kauf eines Tannenbaums mitsummen. Und auch 2022 fahren Barkassen von den Landungsbrücken aus direkt zum Markt im Harburger Binnenhafen. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 16 Uhr bis 22 Uhr – am Freitag und Sonnabend laut Veranstalter "je nach Stimmung auch etwas länger".

Bezirk Bergedorf:

Wichtelmarkt in Bergedorf – der Beschauliche

Der „Bergedorfer Wichtelmarkt“ auf der Wiese direkt vor dem Schloss ist ein echtes Weihnachtsparadies für alle, die es lieber ruhig und beschaulich statt quirlig und hip mögen. Er gilt als einer der ältesten Weihnachtsmärkte Hamburgs und punktet vor allem mit seiner historischen Kulisse. Die alten Gemäuer Bergedorfs, Weihnachtsmusik, Stände mit Altstadt-Fassaden und die lustigen Wichtel, die hinter den Giebeln hervorluken, bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das besondere Flair auf der Wiese samt Fußgängerzone kann ab dem 21. November für rund sechs Wochen (bis zum 30. Dezember) genossen werden. Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 22 Uhr, an Heiligabend von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Nur an den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt die Budenstadt geschlossen.

Der Bergedorfer Wichtelmarkt.

Foto: HAMBURG EVENTS HES GmbH/ Bergedorfer Wichtelmarkt

Weihnachtsmärkte im Umland:

Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst – der Künstlerische

Weihnachtsmarkt auf einem Kulturdenkmal – das gibt es auf Gut Basthorst. Der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst mit seinen rund 300 Ausstellern, der nach eigenen Angaben regelmäßig unter die schönsten Weihnachtsmärkte ganz Deutschlands gewählt wird, öffnet vom 18. bis 20. November sowie an allen vier Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag (11 Uhr bis 19 Uhr) seine Tore. Mit dabei sind Kunsthandwerker und ausgewählte Aussteller aus aller Welt.

Ein Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist das mit Musik untermalte Wasserfeuerwerk. Die Besucher erwarten zudem kulinarische Köstlichkeiten wie Prager Schinken, Wildbratwurst, heiße Maronen und Fliederbeerpunsch. Sonnabends und sonntags gibt es Kutschfahrten durch die (winterliche) Landschaft und das beliebte Ponyreiten. Der Eintritt für den Weihnachtsmarkt kostet sieben Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Weihnachtsmarkt auf dem Erdbeerhof Glantz – der Ländliche

Heißer Erdbeersaft mit oder ohne Schuss – das ist eine Spezialität des kleinen, romantischen Weihnachtsmarktes im Tannenwäldchen auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf. Jeweils an den Adventswochenenden präsentieren Kunsthandwerker ihre Produkte in einer großen "Erdbeere".