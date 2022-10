Alveslohe. Matthias Kersten weiß, was es bedeutet, anderen Menschen zu helfen und ihnen in der Not beizustehen. Der 39 Jahre alte Einzelhandelskaufmann aus Alveslohe engagiert sich seit vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes und ist als Gruppenführer Tag und Nacht immer dann zur Stelle, wenn er gerufen wird. Doch jetzt braucht der Familienvater selbst Hilfe: Bei ihm wurde Leukämie festgestellt.

Seine Kameraden und Freunde nennen ihn „Matten“. Sie hoffen gemeinsam mit der Familie, dass schnell ein Stammzellenspender für Matthias Kersten gefunden wird. Am besten ein genetischer Zwilling, der mit einer Spende den Kampf gegen den Blutkrebs unterstützt. „Matten“ hat mit seiner Frau Martina zwei Kinder. Neele ist zwei Jahre alt, Moritz sechs Monate.

Hilfsaktion: Blutkrebs! Feuerwehrmann sucht einen Lebensretter

Bei der Suche nach einem Spender hilft die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die schon vielen Leukämiekranken helfen konnte. „Jede helfende Hand wird benötigt, um das Leben von Matten und vielen anderen Patient zu retten“, schreibt die DKMS.

Statistisch bekommt deutschlandweit eine Person alle zwölf Minuten, die Diagnose Blutkrebs – weltweit gesehen alle 27 Sekunden. Wer helfen will und noch nicht bei der DKMS registriert ist, sollte sich online unter http://www.dkms.de/matthias anmelden und das Registrierungsset bestellen.

Auch die Feuerwehr unterstützt die Aktion der DKMS. Der Kreisfeuerwehrverband und die Alvesloher Feuerwehr rufen dazu auf, sich als potenzieller Spender registrieren zu lassen. Ob es darüber hinaus eine Typisierungsaktion vor Ort geben wird, ist noch offen.

Hilfsaktion: Auch Geldspenden können helfen, Leben zu retten

Aufgerufen zur Typisierung sind alle Personen zwischen 17 und 55 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Der BMI muss unter 40 liegen, der Spender muss gesund sein. Auch schwangere Personen dürfen sich unter Angabe des Entbindungstermin bei der DKMS registrieren.

„Auch Geldspenden helfen Leben retten!“, schreibt die DKMS. Jede Registrierung koste die 40 Euro. Spenden nimmt die Organisation unter dieser Bankverbindung entgegen: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE42 7004 0060 8987 0003 99, Verwendungszweck: MKY 001, Matthias.