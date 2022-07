DKMS: Blutkrebs – Albert (3) aus Elmshorn sucht einen Lebensretter

Elmshorn. Als der kleine Albert in der Kita mit offenen Augen einschläft und nicht mehr auf seine Außenwelt reagiert, denkt noch niemand an eine Hiobsbotschaft. Seine Eltern nehmen an, es sei ein Fieberkrampf oder ein viraler Infekt. An eine lebensbedrohliche Krankheit verschwenden weder Mutter Anabell noch Zwillingsbruder Alwin einen Gedanken.

Nachdem dem drei Jahre alten Jungen aus Elmshorn routinemäßig Blut abgenommen wird, sind die Werte jedoch so besorgniserregend, dass alle Alarmglocken angehen. Er wird sofort mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gebracht. Dort gibt es traurige Gewissheit: Albert hat Blutkrebs, akute Leukämie.

Blutkrebs bei Albert: Acht Wochen Chemotherapie liegen hinter ihm

Acht Wochen harte Chemotherapie liegen inzwischen hinter Albert – auf einer Krankenhausstation und getrennt von seinem Zwillingsbruder Alwin musste er tapfer ausharren. Dabei gab es die Zwillinge bisher nur im Doppelpack. Am liebsten bauen sie mit ihren Eisenbahnen Schienennetze durch das ganze Haus, erzählt ihre Mutter Anabell.

Albert (3) und sein Zwillingsbruder Alwin sind unzertrennlich – hier ein Bild aus besseren Tagen. Jetzt wird ein dritter Zwilling gesucht, der Alberts Leben retten könnte.

Foto: Instagram / HA

Um zu überleben und bald wieder Eisenbahnschienen verlegen zu können, benötigt Albert eine Stammzellspende. Im weltweiten Suchlauf nach einem geeigneten Lebensretter konnte noch niemand gefunden werden. Auch sein Bruder kommt als Spender nicht infrage. Eine neue Stammzellspende ist nun die einzige Hoffnung auf Leben für den jungen Elmshorner. Deshalb starten Eltern und Freunde mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) einen Aufruf zur Typisierung.

Blutkrebs: Mutter hofft auf „Alberts Sechser im Lotto“

Wer helfen möchte, muss gar nicht viel machen, nicht mal das Haus verlassen. Er oder sie sollte nur gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sein. Online (www.dkms.de/albert) können sich infrage kommende Hilfswillige bequem ein Registrierungsset nach Hause bestellen – und möglicherweise Leben retten. In drei Tagen gab es immerhin schon 1000 neue Registrierungen. "Macht weiter so", heißt es auf der eigens eingerichteten Instagram-Seite der Familie.

„Mein Mann und ich sind seit vielen Jahren registriert und würden ohne Zögern helfen“, sagt Alberts Mutter Anabell. „Es gibt so viele Menschen da draußen, die eine realistische Chance haben, die Krankheit mit einer Spende zu besiegen. Irgendwo gibt es ihn – Alberts Sechser im Lotto!“ Mit einem eindringlichen Appell hofft sie nun auf möglichst viele Spender: „Wir können und wollen uns nur ein Leben mit unseren beiden Kindern im Doppelpack vorstellen. Bitte registriere dich und ruf´ deine Netzwerke dazu auf, damit Albert und allen anderen Betroffenen geholfen werden kann!“

Über Instagram lässt die Familie alle Helfer am Alltag des schwerkranken Albert teilhaben. Im Namen ihres Sohnes schreiben die Eltern: "Mal ist es schwerer, mal geht es ein bisschen besser. Ich bin froh, dass ich so tolle Ärtzt:innen und Krankenpfleger:innen habe, da fühle ich mich super aufgehoben. Am tollsten ist jedoch die Zeit mit meinen Eltern und Alwin, wenn er mich besuchen kommt."

Albert sei zuversichtlich, dass bald ein passender Spender gefunden wird "und ich wieder komplett gesund werde! Danke, dass ihr mich dabei unterstützt!" Beim Testen zu Hause sei für mögliche Knochenmarkspender wichtig, die Wattestäbchen nach dem Schleimhautabstrich schnell zurückzuschicken. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für die weltweite Suche in der Datei.

Alberts Hilfeseite: www.dkms.de/albert Auch Geldspenden helfen, da jede Neuaufnahme 40 Euro kostet. Das Spendenkonto DKMS: IBAN: DE18 7004 0060 8987 0003 46, Verwendungszweck: Albert, ALV 001