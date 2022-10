Brachiale Akkorde und feine Melodien: Was die Blues-Fans am Mittwoch im Norderstedter Live-Club in Harksheide erwartet.

Norderstedt. Mit der britischen Band „Catfish“ hat der Music Star am Mittwoch, 26. Oktober, eine gefeierte Blues-Truppe zu Gast. Gitarrist und Bandleader Matt Long wurde bei den UK Blues Awards 2021 als „Instrumentalist of the Year“ ausgezeichnet und 2020 wurden „Catfish“ zur „Band of the Year“ ernannt.

In den letzten Jahren haben die Briten auf fast allen großen Blues-Festivals auf der Insel gespielt. 2022 touren sie in ganz Europa – etwa zu den Rother Bluestagen – und in die USA, hier zum „Playing with Fire“-Festival in Omaha/Nebraska.

Konzert: „Catfish“ im Music Star – Feiner Blues von der Insel

Wer Musik mag, die nicht nur laut ist, sondern auch intelligent komponiert, mit kritischen Texten und voller Dynamik, dem bietet „Catfish“ beste Unterhaltung. In ihren Blues mischt die Band Rockelemente sowie Einflüsse aus Gospel und Psychedelic.

Frontmann Matt Long drischt brachiale Akkorde in die Saiten seiner Gitarre und entlockt ihr sowohl sphärische Klänge als auch fein ziselierte Melodien, bis an die Grenze der Lautlosigkeit. Dazu kommt seine Stimme, mal ein flehendes Wispern, mal ein wütender Aufschrei.

Catfish, Mi, 26.10, 20.00, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

