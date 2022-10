Wetter Norderstedt: Manchmal freundlich - aber mit Südwestwind

Wer einen Regenschirm sein Eigen nennt, sollte besonders am Dienstag gut auf ihn aufpassen.

Norderstedt. Altweibersommer oder doch eher ungemütliche Herbstwitterung? Wie wird das Wetter in dieser Woche, in Norderstedt und Umgebung? Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, verrät es uns.

Wetter Norderstedt: „Der Mittwoch gestaltet sich freundlicher“

„Am morgigen Dienstag ist es zuerst stark bewölkt, dann lockert es langsam auf“, sagt Franka Nawrath. Vormittags sei mit Schauern zu rechnen, außerdem wehe den Tag über ein „frischer Südwestwind“. Immerhin wird es nicht kalt. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 17 Grad.

Der Mittwoch „gestaltet sich freundlicher“, sagt Franka Nawrath. Vor allem vormittags sei das Wetter gut, nachmittags ziehe es dann etwas zu. „Zum Abend kann es dann etwas Sprühregen geben.“ Allerdings weht es nicht mehr ganz so stark wie am Dienstag. Die Temperaturen liegen auch am Mittwoch bei 16, 17 Grad.

Wetter Norderstedt: Am Donnerstag wird es wärmer

Am Donnerstag ist das Wetter ähnlich wie am Mittwoch, aber wärmer – die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Der Tag bleibt weitgehend trocken, am Abend ist dann mit kurzen Schauern zu rechnen.

Am Freitag werden die Temperaturen dann sogar auf bis zu 21 Grad steigen, außerdem wird es recht sonnig.

Ähnlich warm wird es wohl am Wochenende. Sonnige Tage kann Franka Nawrath allerdings nicht versprechen: „Die Sonne tut sich schwer. Und man muss immer wieder mit Regen rechnen.“