Norderstedt. Stellt euch vor, in Norderstedt wird ein Western gedreht, und dann noch mit der berühmten Regisseurin Anna Goldinger und ihrem Top-Team. Das Beste: Sie suchen noch einige Darstellerinnen und Darsteller, und die sollen aus Norderstedt kommen. Casting ist angesagt. Im Kulturwerk. Sogar die Polizei will mitspielen und übt fleißig das Colt-Ziehen – High Noon.

Das neue Kinderstück „Sheriffs, Schurken, scharfe Schüsse“ von Annett und Dominik Stein bringt die Kindergruppe des Theaters Pur am Sonnabend, 29. Oktober, zur Premiere im Kulturwerk. Dabei wird natürlich nicht scharf geschossen. Aber scharf kombiniert.

Norderstedt: Spannendes Theaterstück für Kinder im Kulturwerk

Denn den Kindern kommt das Filmteam um Anna Goldinger sehr merkwürdig vor. Was verbergen die Filmleute? Das will die Kindergruppe des Theaters Pur unbedingt herausfinden. Hat das undurchsichtige Verhalten etwas mit dem berühmten Zill-Diamanten zu tun? Und welche Rollen spielen Kommissarin Rotfuchs und ihre Assistentin Grünschnabel in Wirklichkeit?

Es wird spannend auf der Bühne im Kulturwerk. Regie führen Charia und ihr Vater Michael Scharbert, auch Mitgründer des Theaters Pur. „Wir haben das Stück ausgewählt, weil es viele verschiedene Rollen hat, so können viele Kinder mitspielen, und es ist ordentlich was los auf der Bühne“, sagt Michael Scharbert über das Stück ab acht Jahre.

Unter den elf Mitwirkenden sind beispielsweise die begabten CanCan-Tänzerinnen Lulu, Lili und Lola, die Juwelierin Frau Silberfisch und die Kundin Frau Sonnengelb, die Lehrerin Frau Himmelblau, die Kamerafrau Joe Pink und ihr Assistent Shorty Brown.

„Sheriffs, Schurken, scharfe Schüsse“, Kinderstück Theater Pur, Sa 29.10., Premiere, So 30.10., Sa + So 12.+13.11., jeweils 16.00. Kulturwerk Norderstedt, Stormarnstraße 55. Karten 8 Euro, bis zu 18 Jahren 6 Euro, im TicketCorner am Restaurant „Hopfenliebe“, Rathausallee 60, unter Telefon 040/60 94 17 57 oder 040/30 98 71 23, auf der Webseite der TriBühne und an der Tageskasse.