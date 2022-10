Unfall mit Lkw in Kisdorf: Baby und Mutter schwer verletzt

Lastwagen prallt auf der Segeberger Straße in Kisdorf gegen die Beifahrerseite eines VW Golf. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Unfall in Kisdorf: Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog Mutter und Kind in ein Hamburger Krankenhaus (Symbolfoto).

Kisdorf. Großeinsatz für den Rettungsdienst in Kisdorf: Ein fünf Monate alter Säugling, seine 41 Jahre alte Mutter und eine 18-jährige Frau haben bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog Mutter und Kind in ein Krankenhaus in Hamburg.

Zu dem Unglück auf der Kreuzung Segeberger Straße (L 233)/Sievershüttener Straße (K 21) kam es, als die 41-Jährige mit ihrem VW Golf auf die Kreuzung fuhr und dabei offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lastwagens missachtete.

Unfall in Kisdorf: Baby und Mutter schwer verletzt

Der Lkw-Fahrer, der in Richtung Oering fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass sein Fahrzeug gegen die rechte Seite des VWs prallte. Dabei schob der Lastwagen das Auto gegen einen haltenden BMW.

An der Einsatzstelle versorgten Notärzte und die Besatzungen von Rettungswagen die drei Verletzten aus dem VW Golf. Die 18-Jährige wird ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Kisdorf: Lkw kann nicht rechtzeitig bremsen

„Der 57-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine mit Auflieger aus dem Landkreis Oberhavel und die BMW-Fahrerin blieben unverletzt“, teilte die Polizei mit. Der VW hat nur noch Schrottwert. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro aus.

