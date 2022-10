Polizei Schleswig-Holstein: Feuerwehr befreit Schwerverletzten aus einem Wrack

Bei dem Unfall in Stuvenborn wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kam.

Stuvenborn. Feuerwehrleute haben nach einem Verkehrsunfall in Stuvenborn den verletzten Fahrer aus dem Wrack seines Autos gerettet. Der Skoda hatte sich bei dem Aufprall gegen einen Baum so sehr verformt, dass die Wehren hydraulische Rettungsgeräte einsetzen mussten, um den Fahrer zu befreien.

Noch ist unklar, warum es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Hauptstraße hinter Stuvenborn zu dem Unglück kam. Zeugen meldeten der Rettungsleitstelle in Fahrtrichtung Seth ein Fahrzeug hinter dem Ortsschild, das in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen war.

Feuerwehr rettet den Fahrer aus seinem zerstörten Auto

Die Leitstelle alarmierte die Freiwilligen Feuerwehren aus Stuvenborn, Todesfelde, Oering und Struvenhütten sowie den Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort „Technische Hilfeleistung, Standard, Menschenleben in Gefahr“. Als die Feuerwehr an dem zerstörten Fahrzeug eintraf, saß der schwer verletzte Fahrer noch darin.

Während die Feuerwehren an der Rettung arbeiteten, behandelte ein Notarztteam den Schwerverletzten und stabilisierte ihn. „Der Fahrer wurde über die Fahrerseite durch Schaffung einer großen Seitenöffnung aus dem Fahrzeug befreit“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Hierzu wurde die B-Säule des Skodas durch eine hydraulische Rettungsschere entfernt.“

Während der Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die Hauptstraße in beide Richtungen. Danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei ermittelt.

