Polizei Schleswig-Holstein - Schon wieder ein Unfall auf der L75 : Lkw umgestürzt

Wakendorf II. Zum dritten Mal binnen weniger Wochen mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Naher Straße in Wakendorf II ausrücken. Am Dienstagabend stürzte hinter einer Linkskurve ein Lkw-Gespann in einen Graben. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht.

Der 25-jährige Fahrer war auf der Landesstraße 75 von Nahe in Richtung Wakendorf II unterwegs, als das Fahrzeug auf die rechte Bankette geriet und auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Polizei: Die Bergung des Lastwagens dauerte bis in die Nacht

In dem Auflieger befanden sich 25 Kubikmeter Sickerwasser aus Silos und Biogasanlagen. „Der Tankinhalt wurde durch einen weiteren Tankwagen der Firma abgepumpt“, teilte die Polizei mit. Während der Bergungsarbeiten wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt und konnte erst am Mittwoch gegen 1 Uhr wieder freigegeben werden.

Warum der Fahrer auf die Bankette geriet, ist noch unklar. Die Naher Straße war vor wenigen Tagen zwei Mal Schauplatz schwerer Unfälle. Am 11. September starb ein 55 Jahre alter Radfahrer, als er in einen Graben stürzte. Kurz vor dem Unglück hatte ihn ein Trecker überholt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Vor einer Woche erlitt eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Sturz schwere Verletzungen.