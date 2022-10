Norderstedt Veranstaltung „Grundeinkommen jetzt!“ nun am 1. November

Norderstedt. „Bedingungsloses Grundeinkommen“ – was verbirgt sich hinter diesem gut klingenden Begriff? Der Hamburger Volkswirtschaftler Prof. Thomas Straubhaar erklärt es am Dienstag, 1. November, 19.30 Uhr, in Norderstedt.

Eigentlich sollte Straubhaar schon im Mai in Norderstedt sprechen, als Auftakt für die neue Veranstaltungsreihe „Neues denken – Neues wagen.“ Doch damals musste der Vortrag „aus organisatorischen Gründen“ verschoben werden, wie Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek sagt. Nun wird er nachgeholt.

„Grundeinkommen jetzt! Nur so ist die Marktwirtschaft zu retten“ heißt das Buch, das Straubhaar in Norderstedt vorstellen wird. Der Vortrag mit Diskussion ist eine gemeinsame Veranstaltung der Norderstedter Bank, der Gleichstellungsstelle und der Stadtbücherei in Norderstedt. Ort der Veranstaltung ist die Filiale der Norderstedter Bank, Berliner Allee 2.

Gerade jetzt, so sagt Straubhaar, sei die Zeit gekommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen politisch in Deutschland umzusetzen. Denn das bedeute die Absicherung eines Existenzminimums für alle in unserer Gesellschaft durch den Staat – ohne bestimmte Voraussetzungen erfüllen zu müssen.

Straubhaar diskutiert mit Gästen, ob das Konzept funktionieren kann

Der digitale, demografische und gesellschaftliche Wandel erfordere einen Wechsel in der Sozialpolitik. Als langjähriger Verfechter der Idee eines Grundeinkommens hat Straubhaar ein neues Sozialstaatsmodell entwickelt. Er erläutert es und diskutiert mit den Gästen der Veranstaltung, ob es funktionieren kann.

Das Grundeinkommen ist ihm zufolge mehr als eine utopische Reaktion auf die dystopischen Erfahrungen der Corona-Pandemie. Es liefert ein neu ausbalanciertes Zusammenspiel von individueller Entscheidungsfreiheit und der Notwendigkeit, sich als Solidargemeinschaft gegen systemische Großkrisen zu versichern. Straubhaar sieht darin die einzige Chance für ein Überleben der sozialen Marktwirtschaft und Geschlechtergerechtigkeit.

Wissenschaftler lehrt seit 23 Jahren an der Universität Hamburg

Prof. Dr. Thomas Straubhaar ist seit 1999 Professor der Universität Hamburg für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen. Leonie Hintz, Leiterin der Stadtbücherei Norderstedt, freut sich, „dass Thomas Straubhaar zu uns nach Norderstedt kommt und wir persönlich und vor Ort über das bedingungslose Grundeinkommen ins Gespräch kommen können.“

Claudia Meyer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, ergänzt: „Sein Konzept des Grundeinkommens bedeutet wesentliche Verbesserungen für die Gleichstellung von Frauen – vor allem ermöglicht es ihnen finanzielle Eigenständigkeit.“ Michael Eggert wird den Abend moderieren.

Mit der neuen Reihe „Neues denken – Neues wagen“ sollen in unregelmäßiger Folge spannende Themen in unterschiedlichen Formaten den Norderstedterinnen und Norderstedtern zur Information und Diskussion vorgestellt werden.

Vortrag Bedingungsloses Grundeinkommen, Dienstag, 1. November, 19.30 Uhr, Norderstedter Bank, Berliner Allee 2. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Karten gibt es bei Eventim sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.