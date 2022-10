Hacker: So schütze ich mein Unternehmen vor einem Angriff

Henstedt-Ulzburg. Datenklau durch einen Hackerangriff – für Unternehmer ist das ein Albtraumszenario. Aber es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Wie das geht, ist Thema einer besonderen Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg. Der Titel: „Baustelle IT-Sicherheit“.

Das Seminar findet am Donnerstag, 3. November, im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg statt und richtet sich speziell an Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Henstedt-Ulzburg: Wie schütze ich mein Unternehmen vor einem Hackerangriff?

Den Teilnehmenden wird in einem „knackigen Workshop-Format“ aktuelles Expertenwissen zum Thema Cyber-Security vermittelt, heißt es vonseiten der Veranstalter. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, sich über die eigenen Erfahrungen auszutauschen.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Zukunftskultur, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg und die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg organisieren diesen Workshop.

Hacker: Es gibt fünf Thementische zur Datensicherheit

An fünf Thementischen sind verschiedene Inhalte komprimiert aufbereitet und bieten in drei Durchläufen die Möglichkeit, die drei interessantesten für sich auszuwählen:

Tisch 1: Basismaßnahmen für die IT-Sicherheit in KMU (Experte: FB Datentechnik)

Tisch 2: Das sichere Unternehmensnetzwerk – Wie finde ich die Schwachstelle(n)? (Experte: Mittelstand-Digital Zentrum Chemnitz)

Tisch 3: Wie sichere ich meine Daten/Daten in der Cloud? (Experte: Petersen-Consulting)

Tisch 4: Kriminalität-Phänomene in KMU (Experte: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein)

Henstedt-Ulzburg: Wie man sich zum Seminar anmeldet

Das Seminar startet um 14.30 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Es findet im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34, statt. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter diesem Link anzumelden. Die Veranstalter empfehlen, vor dem Seminar einen Corona-Selbsttest zu machen.