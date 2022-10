Henstedt-Ulzburg: Lions-Club spendiert Rastplatz im Schlappenmoor

An der neuen Brücke im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung können Ausflügler jetzt entspannt Pause machen.

Christa Schmidt, Präsidentin des Lions Club Henstedt-Ulzburg, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Lions-Mitglied Margitta Neumann (von links) weihten den neuen Rastplatz an der Schlappenmoorbrücke ein.

Henstedt-Ulzburg. Seit dem Frühjahr steht in der Oberalsterniederung in Henstedt-Ulzburg die neue Schlappenmoorbrücke. Sehr zur Freude der vielen Ausflügler in dem Naturschutzgebiet, die dort den Rundwanderweg wieder nutzen können, nachdem das Vorgängerbauwerk Anfang 2021 abgerissen und zunächst nur durch eine Furt ersetzt worden war.

Jetzt ist der Bereich rund um die Alster weiter aufgewertet worden. Der Lions Club Henstedt-Ulzburg hat anlässlich seines 20. Geburtstages einen Rastplatz gespendet – bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch.

„Einen schöneren Standort als diesen hier direkt an der neuen Schlappenmoorbrücke hätten wir nicht finden können“, sagt Lions-Präsidentin Christa Schmidt. „Wir hoffen, dass der Rastplatz viele Naturfreunde zum Verweilen animiert, und danken allen Beteiligten für die Umsetzung pünktlich zum 20-jährigen Bestehen unseres Clubs.“

Zusammen mit Lions-Mitglied Margitta Neumann traf sie sich vor Ort mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, um den Rastplatz zu übergeben und offiziell einzuweihen.